Sarah Brightman trae su himno a la Arena Ciudad de México

Sonriente, feliz y muy platicadora llegó a México Sarah Brightman, quien se presentará este sábado 26 de enero en la Arena Ciudad de México con su espectáculo HYMN Tour y hoy 22 de enero se presentará en el teatro Telmex de Guadalajara, el 24 en el auditorio Metropolitano de Puebla para finalmente culminar su visita a México el fin de semana.

En conferencia de prensa, la soprano reveló que el público disfrutará de uno de sus mejores conciertos, acompañado de un gran audio y juego de luces que complementarán el show programado aproximadamente para dos horas.

Hymn es el título de su decimoquinto disco de estudio de la soprano británica; dicho álbum fue lanzado el 9 de noviembre de 2018 a nivel mundial, y marcó su regreso después de cinco años de ausencia. Este álbum está bajo la producción de Frank Peterson colaborador de Brightman desde Dive, su cuarto álbum lanzado en 1993.

Brightman conjuga diferentes tipos de música que van del jazz al rock, del pop a la ópera por lo que la cantante de 58 años pretende dejar un recuerdo en los corazones de sus seguidores mexicanos, especialmente de las ciudades programadas como Monterrey, Guadalajara, Puebla y Ciudad de México.

La multifacética artista y una de las voces más importantes en los últimos tiempos, se ha estado presentando con éxito en diferentes recintos alrededor del mundo, con Hymn Tour ha visitado países como Brasil, Perú, Chile, Uruguay, Argentina y Puerto Rico.

Foto: Cortesía

Respecto a los invitados para este sábado en la Ciudad de México, reveló que todavía no tiene confirmados, pero podría ser un cantante de origen chino o un francés, mismos que la han acompañado durante su gira y que espera que estén presentes en su presentación.

Cuestionada sobre el por qué no repitió la experiencia que vivió en Viena hace unos meses de cantar dentro de una catedral, comentó que era la primera opción que buscó en la Ciudad de México, “en México existen lugares magistrales, incluso son más grandes y sé que Puebla tiene decenas de iglesias que superan mis expectativas, pero por desgracia no se pudo lograr nada por falta de tiempo, las negociaciones no se lograron concretar”, expresó la intérprete.

Sobre si en algún momento utilizará los ritmos latinos de moda, aseguró que todavía no es tiempo para ello, “hay que darle tiempo, aunque para ser sincera no me veo cantando con los jóvenes valores, lo haría si alguno me convence y sería con mi propio estilo”, finalizó.