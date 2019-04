Se aventuran los primos Fiennes por el Río Nilo

Considerado como el más grande explorador vivo, Ranulph Fiennes ha dedicado más de 50 años a realizar múltiples aventuras y experiencias alrededor del mundo que han puesto su vida en peligro, pero también le ha otorgado el título de Sir que otorga la Excelentísima Orden del Imperio Británico.

Como una forma de celebrar las cinco décadas de su expedición por el Río Nilo, una de sus primeras experiencias en esta actividad, Fiennes estrena este martes a las 21 horas en National Geographic la serie compuesta por tres episodios Los Fiennes redescubren Egipto, en la que vuelve a este escenario, pero esta vez acompañado de unas cámaras y su primo, el actor Joseph Fiennes.

“No me puedo acordar de mi reacción exacta cuando me preguntaron si me gustaría hacerlo, salvo que fue positiva. Había seguido a mis primos, Ralph y Joe, a través de los medios, y había visto a Joe sólo en una reunión familiar en el año 2000”, explica el explorador.

El origen de este proyecto surgió por Rob Taylor, “un señor con el que trabajo; mientras intercambiábamos ideas sobre cómo podríamos interactuar con Ran”, recuerda Joseph Fiennes, quien interpretó a Shakespeare en la cinta ganadora de siete premios Oscar Shakespeare enamorado.

“Él investigó la expedición del Nilo, que fue una de sus primeras aventuras importantes y se enteró que se acercaba el 50 aniversario. Sabía que si nos apurábamos, podíamos hacer que el programa saliera durante el año del aniversario, que es lo que estamos haciendo. Formar parte de una expedición tan emocionante, y conectarse con un miembro de la familia, todo se alineaba”, añade el nominado al Emmy por su trabajo en la serie The handmaid's tale.

Aunque Joseph Fiennes no tuviera experiencia previa en la expedición, Ranulph no dudó de las habilidades de su primo para superar este reto. “Nuestro ADN compartido me decía que nunca sería un desastre. Sé que si le dices eso a un científico, probablemente rebata ese argumento, pero creo que somos más o menos la misma persona debido a la cantidad de ADN que compartimos”, dice.

Sin embargo, sí hubo algunos incidentes que pusieron en riesgo su integridad, como fue el manejar un Landrover diseñado hace 50 años. “Los vientos del desierto hacen parecer a las dunas suaves y agradables y ondulantes, pero en realidad a veces del otro lado pueden caer a pico como un acantilado.

“Tuve que subir una duna que tenía una caída vertical detrás que terminaba en un cráter. En realidad, en esa nos salvamos de una buena. Lo eludimos bien y caímos bien, simplemente no frené a tiempo”, recuerda el actor.