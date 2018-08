Se cumple una década del lanzamiento del disco debut de Lady Gaga

En 10 años la industria musical ha dado un giro radical sobre los sonidos que dominan las listas de popularidad. Hace una década el pop y sus diferentes variantes eran la cabeza en las listas de popularidad. Sencillos poderosos, discos que marcaron tendencia y giras monumentales y un estilo pop que hoy parece lejano con la llegada de nuevos estilos y mezclas musicales.

Si hubo un disco que marcó tendencia para entonces fue The fame, el álbum debut de Lady Gaga que hoy cumple 10 años. Fue un disco que conquistó las listas de popularidad gracias a su lista de sencillos como Just dance, Lovegame, Paparazzi y Poker face, este último ganador del Grammy a Mejor Grabación Dance.

El disco logró vender más de cuatro millones de copias por todo el mundo y le dio a Lady Gaga su primera gira internacional, The Fame Ball Tour con la que recorrió Estados Unidos, Canadá, Australia y algunos países de Europa y Asia durante siete meses.

The fame debutó en el puesto número dos de Billboard. Su éxito fue lento y poco a poco fue incrementando potencialmente. Por eso es que en la lista de los discos más vendidos de 2008 no aparece este título, pero 12 meses después se aferró al puesto ocho, siendo el único material lanzado el año anterior en aparecer en el top ten de esta lista.

Con The fame, Lady Gaga se volvió un referente de la música pop gracias a la mezcla de sonidos electrónicos, los cuales combinaban lo mejor de ambos géneros que para entonces dominaban las listas de popularidad.

Ese fue uno de los años más prolíficos del pop en todos sus rubros. Desde las figuras más clásicas como Madonna con Hard Candy, cuyo éxito 4 minutes con Justin Timberlake dominó las radios y televisiones estadounidenses durante meses, además abrió la puerta para la gira Sticky & Sweet Tour, la más exitosa para una artista femenina en la historia.

Aunque no fuera enteramente pop, Coldplay dio un giro importante a su estilo alternativo para mezclar sonidos más dulces en Viva la vida or death an all his friends, que cerró 2008 como el séptimo disco más vendido. Además este material marcó un parteaguas en su carrera que tres años más tarde refrendaría su sonido pop con Mylo Xyloto o A head full of dreams, al mezclar sonidos más electrónicos.

En ese año terminaron consagrándose figuras como Beyoncé y su arriesgado disco doble I Am… Sasha Fierce que puso a bailar al mundo con el sencillo Single ladies (y que después terminaría colaborando con Lady Gaga). P!nk confirmó que era una artista más allá de la rebeldía y con su potente sencillo So what logró bien posicionar su disco Funhouse. Y Britney Spears regresó al número uno de Billboard con Circus, tras los múltiples escándalos que vivió años atrás.

El pop en 2008 también vislumbró el nacimiento de otras figuras que en años más recientes han dejado huella en la industria. Taylor Swift presentaba entonces Fearless, un disco que sólo en Estados Unidos superó las siete millones de copias; Katy Perry arrasó con I kissed a girl, el primer sencillo de su disco One of the boys que causó controversia por su temática lesbiana. Y Adele debutaba con 19, que en Estados Unidos superó las 3 millones de copias vendidas.

A diez años de este movimiento artístico que marcó la escena musical y dejó decenas de éxitos es difícil vislumbrar una escena pop con una potencia similar. El hip hop, el rap y hasta el reggaetón han venido a desplazar el (por llamarlo de alguna manera) “pop clásico” que todavía se veía en la televisión antes que en internet.

Los estilos han cambiado. Lady Gaga y Katy Perry han optado por sonidos más electros, aunque ahora ninguna de las dos ha vendido lo que en la primera década de este siglo lograron. Beyoncé dejó el pop para adentrarse más a fondo al R&B, el Hip-Hop y hasta el Trap. Britney Spears y Madonna han arriesgado a sonidos más technos con mezclas de Hip-Hop y R&B, cuyos resultados no ha sido los mismos. El pop ha cambiado y ahora algunos rastros de hace una década apenas quedan.