Se inspira Daniela Spalla en el pasado

La argentina Daniela Spalla ha encontrado la inspiración musical volteando al pasado, hacia aquellos años setenta y ochenta donde un Roberto Carlos la llevó de la mano para la música, mientras que escuchar a Luis Miguel la inspiró para la letra de Te veo a la salida, su tema más nuevo que se escucha en las diferentes plataformas digitales.

En entrevista para Organización Editorial Mexicana, a la chica argentina radicada en México desde hace seis años no le fue difícil nombrar a las voces mexicanas que más le gustan. “Lo mío es el pop, pero me encanta la voz de José José, si hay motivo para llorar es el indicado, pero si se trata de disfrutar de la libertad y la felicidad de la vida entonces es Juan Gabriel, me encanta ver sus shows en vivo que hay en internet, pues se ve que sin poses se divierte y el público celebra junto a él, es el único artista que he visto que logra contagiar al público de esa manera, meterlo a su show”, expresó la cantautora nacida en Córdoba, Argentina.

Al tocar la influencia de la música de 40 años atrás, Daniela comentó que su natal Argentina fue un semillero importante del movimiento del llamado rock en tu idioma, pero no está encasillada en esos ritmos que se escuchan claramente marcados en el video de su nueva canción Te veo a la salida.

"La canción es la consumación de una vida amorosa, pero en mi vida representa la libertad, la alegría y sobre todo la seguridad de lo que estoy haciendo, si me hablas de amor, creo que sería hacia el pop, el estilo que me llevó a ser cantante”, afirmó.

Sobre sus influencias musicales, recalcó a Fito Páez y Charlie García como los artistas que imprimieron su estilo, “pero no están tan claros en mis canciones, lo mío es pop, pero si ves con cuidado si hay pincelazos de su música, pues los tengo en el corazón”, expresó la joven que también habló un poco sobre lo que ofrecerá el 1 de septiembre en el teatro Metropólitan.

Con estudios de jazz, Spalla confesó que no es un estilo que domine ampliamente pese a haber estudiado en una universidad especializada en el tema, “era estudiar en esa escuela o irme al conservatorio de música y decidí por el jazz, pero ahí descubrí realmente cuál sería mi sello y es el pop”, confesó.

Nacida en la tierra del tango, reveló que este estilo lo probó años atrás. “Fue en un concurso de televisión local en Córdoba", fue Naranjo y flor la canción que le convenció para hacerlo, “participé con el tango y lo disfruté mucho en aquella época, si gané o no es irrelevante, me convencí a mí misma de mis alcances y estoy muy contenta por ello”.

Sobre el show en el teatro Metropólitan, confesó que habrá sorpresa, pero básicamente será sentarse con sus fans para cantar las canciones nuevas y recordar las viejas, “ahí daré algo especial, sólo los que asistan lo van a percibir, pues no es algo que se vea en video o una transmisión por televisión, hay qué sentirlo y estar ahí para compartir las sensaciones”, finalizó.