Se inspiran en los países nórdicos para crear Frozen II

Desde Noruega hasta Finlandia, pasando por Islandia, el equipo creativo de Frozen 2, se embarcó en un viaje de investigación que funcionó como inspiración para crear los escenarios de esta secuela que estrenará en cines del mundo el 22 de noviembre.

"Pero creo que lo mejor de este viaje fue el poder descubrir más sobre los personajes de Elsa y Ana", señaló Jennifer Lee, directora de esta cinta.

Y es que para la ganadora del Oscar a Mejor Película Animada por la primera entrega de Frozen, estos escenarios fueron determinantes para sumar características importantes de los personajes, como es el caso de Islandia con Elsa.

"Hablamos de una tierra con su propia vida, muy mística. Y nos dimos cuenta que Elsa traia ese temperamento poderoso, mágico y que se relacionaba. Teníamos así las historias vinculadas en ambientes donde estuvimos y ello tuvo un gran efecto para poderle dar forma a la historia", explica.

Frozen 2 se ubica tras los hechos ocurridos en la primera entrega estrenada hace seis años. Según Chris Buck, quien también dirige este filme, una de las intenciones principales de esta secuela es responder "una pregunta que todo el público tenía: ¿De dónde vienen los poderes de Elsa?".

"Esto fue el inicio, como empezamos a pensar esta secuela. Y luego vimos que había más historias por contar, porque al terminar la primera película en realidad estaba empezando la historia".

Aunque Frozen se volvió la película animada más taquillera en la historia -sólo hasta la llegada de El rey león este añolos realizadores afirmaron no sentir alguna presión para esta secuela. La clav e de ello fue mantener al mismo equipo de producción para mantener la esencia del proyecto.

"Sabíamos que teníamos que centrarnos en los personajes, ver cuáles eran los cambios en ellos y queríamos respetar la historia. Creo que no hicimos la primera película sabiendo que ahí se iba a terminar o que seguiría más adelante, lo hicimos de una forma que fuera correcta para todos", dijo Jennifer Lee.

Lo mismo ocurrió en el aspecto musical, pues Let it go se volvió un éxito musical global. Ahora, esperan repetir la fórmula con Into the know , que será el tema principal de este filme y cuya versión completa es interpretada por Panic! At the disco, mientras que en español la canta David Bisbal.

"Let it go era más sobre rebeldía. Pero ahora con Into the know es donde Elsa acepta el desafío de la voz que la llama para saber más, para descubrir sus poderes; así es que el siguiente paso con esta canción es la evolución", afirmó el director Chris Buck.

Frozen 2 también incluirá otros personajes nuevos que serán fundamentales en la historia. Entre ellos están los padres de Elsa y Ana, "que como todos los papás les darán un poco de sabiduría. También tendremos al bosque encantado y otros personajes más", agregó el productor Peter Del Vecho.