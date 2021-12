Se recupera la taquilla mexicana; asistencia crece 66%

La venta de boletos y el número de asistentes al cine mejoró este año, pero lejos se encuentra la industria de lograr los números de 2019, un año récord con 19 mil 050 millones de pesos de ingresos.

“Lo más importante en este cierre del 2021 es que hay una recuperación en comparación al terrible año pasado, cuando las ventas cayeron en un 80 por ciento”, explica Tábata Vilar, directora general de Canacine.

Con la reapertura gradual de salas de cine en todo el país, principalmente en la Ciudad de México, la taquilla mexicana cerrará el 2021 con números por encima de los 5 mil 836 millones de pesos. Esto significa 13 millones menos que en 2019. Sin embargo, es un 66 por ciento más de lo que se recaudó el año pasado cuando inició la pandemia.

A esta cifra habrá que agregar los datos oficiales de Canacine, que en su cuenta de Twitter compartió un post tras el estreno de la última entrega de Spider-Man, en el que celebra que "los 9.5 millones de boletos vendidos en el estreno de Spider-Man muestran que el cine es y seguirá siendo el mejor entretenimiento". La cinta ya superó mil millones de dólares de recaudación en la taquilla mundial.

El retorno de los blockbusters

Para Tábata Villar, a partir del verano se notó claramente una tendencia al alza, "una recuperación quizá no tan rápida, pero sí positiva. Vamos lento, pero estamos recuperándonos”, aseguró.

De gran apoyo fue el estreno de Rápidos y Furiosos 9 que resultó la película más taquillera en México, al cierre de noviembre, con 522 millones de pesos. El segundo lugar fue para Venom: Carnage liberado, con 501, y en tercer sitio Godzilla Vs. Kong que recaudó 411 millones de pesos.

Estas tres producciones -que pospusieron su estreno por el confinamiento- lograron cifras superiores a los 351 millones de pesos de Sonic La Película, que fue líder de taquilla en 2020 y estrenó semanas antes de que iniciara la pandemia de Covid-19.

El verano trajo consigo otros títulos como El conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo, Cruella, Black widow, Space jam: Una nueva era y Un lugar en silencio parte II. Mientras el último trimestre cerró con Eternals y Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, que completaron las diez cintas más taquilleras del reporte anual de Canacine.

La cinta ha sido elogiada por la crítica especializada. / Foto: Cortesía | Marvel

Respecto al éxito de Spider-Man: Sin camino a casa, que rompió récords de preventa y es la gran esperanza para la recuperación de la industria del cine a nivel global, Villar confió en que su recaudación ayudará a regresar a los números prepandémicos. "Y ese es también un mensaje claro de que la gente no tiene miedo ir al cine y que los cines son espacios seguros para asistir”.

Cine mexicano sufre caída

La recuperación económica en la taquilla nacional sólo benefició a las películas de extranjeras, pues el cine mexicano sufrió un drástico descenso. Si bien fueron estrenadas 59 películas de producción nacional -18 más que el 2020-, la asistencia del público fue inferior.

La taquilla de cine mexicano previo a la pandemia alcanzó una cifra récord de mil 673 millones de pesos. El 2020 cerró con una caída superior del 70 por ciento, generando 409 millones de pesos. Y para el cierre de este año, las ganancias fueron todavía menores, generando apenas 273 millones de pesos, 33 por ciento menos.

Para medir el impacto, las diez películas mexicanas más taquilleras sumaron una cifra de 252.2 millones de pesos, 50 mdp menos que Eternals, que se ubicó en la quinta posición con las mejores ganancias este año.

“Chilangolandia -que fue la tercera producción mexicana más exitosa del 2021- es una peli que con una inversión más grande de campaña publicitaria seguramente hubiera tenido muy buen desempeño, porque es muy chistosa, a la gente le gustó mucho. Pero muchas personas no se enteraron que estaba en el cine”.

El top ten de películas mexicanas más taquilleras este año fue encabezada por El mesero, protagonizada por Vadhir Derbez, que recaudó 64.8 millones de pesos. Le sigue la cinta animada Un rescate de huevitos, con 50 mdp y en el tercer sitio Chilangolandia, que obtuvo 35.2 millones de pesos.

A pesar de que en Europa las alertas se han disparado por la variante Omicrón de Covid-19, Canacine confía en que los cines no volverán a cerrar.

“Las autoridades, al menos en la Ciudad de México, han declarado que no importa el Omicrón, la ciudad no se cierra. Es algo que está muy claro, es la creencia absoluta en la vacuna y los antivirales que cada vez hay más. No es como hace dos años que no se sabía nada, ahora los médicos tienen un buen pool de medicinas que recetar. Hay contagios, pero la letalidad no es igual”, señaló Tábata Vilar.

Con esta tendencia, el objetivo para Canacine en 2022 es llegar a los números de hace tres años. “Creemos que para mediados del año que entra estaremos en números pre pandemia, siguiendo esta tendencia que hemos traído en esta mitad del año”.





Las películas mexicanas más taquilleras

1 El Mesero 64.8 millones de pesos

2 Un Rescate de huevitos 50.0 millones de pesos

3 Chilangolandia 35.2 millones de pesos

4 Juega conmigo $31.7 millones de pesos

5 El exorcismo de Carmen Farías $30.6 millones de pesos

6 Los trapos sucios se lavan en casa $11.0 millones de pesos

7 Dime cuando tú $9.2 millones de pesos

8 Después de ti $8.0 millones de pesos

9 Ni tuyo, ni mía $7.3millones de pesos

10 Cosas imposibles $4.4millones de pesos