Sean Paul: Colaborando es como hago la música

Sean Paul es uno de esos personajes a los que les gustan los reflectores. Figurar en sus videos, en las portadas de sus discos y en las múltiples colaboraciones que ha realizado desde sus inicios, a mediados de los noventas, cuando se dio a conocer con canciones como “Hot gal”, que a su vez era como una buena definición de lo que es el dancehall.

Un cuarto de siglo después, con siete discos en su haber y con un montón de premios en la repisa, ya con un estatus de estrella internacional, el artista sigue cosechando éxitos y llamando la atención en la corriente más comercial de la música, que es donde se le ve más cómodo.

Si por alguna razón aún existiera un mortal sobre la faz de la tierra que no ubique bien su estilo, bastaría con mencionar “Shake dat ting” para que venga a la cabeza la imagen de este artista cantando esas líneas que tanto le han redituado.

Pues bien, este 2021 el rapero, cantante y productor está de vuelta con una nueva canción llamada "Only fanz", definida por su propia disquera como “un descarado éxito dance que pronto será la canción del verano”.

El sencillo, en el que se hace acompañar del estadounidense Ty Dolla $ign, está dedicado, según él, “a las mujeres independientes que trabajan duro para ganar dinero", como menciona en entrevista con El Sol de México:

“La canción se llama así por la plataforma de redes sociales (Only Fans)... Estábamos platicando en el estudio de cómo las artistas femeninas jamaicanas realmente se han empoderado y de cómo ahora tienen una voz más grande al hacer lo que es mejor para ellas y para las mujeres en general”.

Foto: Cortesía Universal Music

Cuenta que cuando él estaba empezando en la música hace un par de décadas, no había tanto espacio para ellas en puestos importantes y que ahora eso ha cambiado.

“En este momento las mujeres son las impulsoras de varios cambios en la sociedad, por eso les dedicamos esa canción que habla de su empoderamiento y también del poder de internet, de cómo ayuda a las personas con cualquier talento para poder mostrarlo en algún lugar de internet, ya sea para bailar en Tik Tok, para ser comediante o blogger en YouTube”.

Sean Paul insiste en que ya nadie puede creer que podrá controlar a este sector, que ya se ve a sí mismo “como su propio jefe”.

OnlyFans, la plataforma en la que se inspiró el artista, es un servicio de suscripción que permite a los creadores de contenido recibir fondos directamente de sus seguidores. Aunque este servicio es mayormente conocido entre trabajadores sexuales -razón por la cual ha sido acusado de facilitar la prostitución virtual- la plataforma también aloja contenidos de otros géneros como chefs, expertos en fitness, músicos y celebridades en general.

Ante la pregunta de si él abriría su propio perfil en Only Fans, Sean Paul ríe y dice que aunque no lo ha hecho, podría considerarlo:

“Tengo un amigo que es camarógrafo, de hecho él comenzó su propia página ahí y se está divirtiendo mucho con ella con sólo publicar contenido exclusivo y cosas que la gente no sabía sobre él… Tal vez algún día yo también lo intente”, nos cuenta.

Gossip The Driver Era: Entre lo pop y lo alternativo

“COLABORACIONITIS”

Sean Paul no es ajeno a la actual moda de colaborar con cuanto artista le pasa por enfrente. Es consciente de que esta estrategia de marketing le permite sumar alcance y popularidad, con todo lo que eso conlleva.

En su defensa, podemos decir que es también una práctica que él siempre ha llevado a cabo, desde sus inicios, en los que generó alianzas con Mr. Vegas, Luga Man, Sasha y Busta Rhymes, hasta su paso por hits al lado de Beyoncé, Clean Bandit y Sia, sin olvidar el mencionado nuevo sencillo, en mancuerna con Ty Dolla $ign, de quien nos dice:

“Es alguien a quien respeto inmensamente. Ha sido maravilloso trabajar con él en esta mancuerna que resultó ser perfecta, ya que se apropió de su verso en poco tiempo y rápidamente lo envió de regreso".

El aludido no se queda atrás y rápidamente le devuelve la adulación a su colega: "¡Me siento honrado de trabajar con una leyenda como Sean Paul (porque) es un verdadero creador de éxitos... Espero que a todos les guste esta canción tanto como a nosotros!", asegura.

¿Por qué son tan importantes las colaboraciones para alguien como tú?

Bueno, cuando entré por primera vez al negocio de la música, una de las primeras mancuernas que hice fue con Mr. Vegas, y fue algo que funcionó tan bien, que aprendí de la experiencia y empecé a hacer muchas más colaboraciones… Creo que la música está uniendo a la gente, como sucedía desde la época en que las bandas clásicas llevaban a la orquesta, el director y a todos los involucrados para tocar y hacer música. Y de hecho así es como hago yo la música, colaborando; incluso cuando no hay nadie en la habitación conmigo, me inspiro en otro artista y eso ya es una colaboración en sí misma.

Y hablando de estrategias de sobrevivencia en la industria musical, una de las herramientas más socorridas en los últimos años es la de los sampleos. Tan solo en 2020, el 50 por ciento de las canciones más populares contenían alguna muestra o fragmento de otra canción previamente grabada.

Foto: Cortesía Universal Music

Sobre la utilización de esta herramienta, nuestro entrevistado recuerda:

“Los sampleos fueron desde el principio una gran parte del juego en el hip-hop, donde los músicos tomaban una parte de una canción de música disco o funk e improvisaban encima de ella, así se hizo desde los inicios del rap y también en el dancehall. Lee "Scratch" Perry también lo hacía”.

Sean Paul recuerda que este recurso se ha utilizado en la música popular desde principios de los setentas, y añade:

“Ahora es una parte tan importante de lo que hacemos, que incluso si tienes una canción que no te gusta, a veces cuando tomas una muestra de ella, esa parte te ayuda a conectar con la gente, y muchos se han vuelto grandes al utilizarlo, entre ellos Kanye West, que ahora es uno de los músicos más influyentes sobre la tierra, pero empezó haciendo samples… Yo creo que es una forma de arte que no va a desaparecer, al contrario: seguirá siendo una parte importante de lo que hacemos”.

Y ya metido en el tema, trata de ir más allá, estableciendo que incluso otras formas de retomar viejas canciones también pueden ser consideradas como sampleos:

“Creo que lo que hizo J Balvin, “Inna the ghetto", no es propiamente un sampleo; creo que más bien consiguió que alguien le cantara una versión de la canción de los noventa (“In the ghetto”, de David Morales & The Yard Club), pero sigue siendo esa misma forma de enganchar mientras mantienes viva esa forma de arte”.

Gossip Novedades Carminha: rock e ironía a la gallega

Veinte años después

Hoy, igual o más que hace dos décadas, cuando lanzó su disco debut, los estilos musicales que este artista cosecha, como el dance hall, el R&B y el hip-hop siguen gozando de suficiente popularidad entre las masas.

Sean reflexiona un poco cuando se lo mencionamos y dice que la primera vez que tuvo éxito, su mayor preocupación fue volver a repetir dicho éxito:

“Después de que lancé mi primera canción, mi mayor preocupación fue: "¿Cómo voy a hacer esto de nuevo? ¿Cómo voy a hacer que la gente me siga escuchando?" Ese fue mi primer miedo. Porque ese fenómeno, de cuando la gente escucha una canción que escribiste y le encanta y la baila, es tan asombroso que hace que todo tenga sentido para ti, como nunca antes, así que me preocupaba no poder volver a experimentarlo”, confiesa.

Dos décadas después, con la confianza que dan los números, el artista se dice muy agradecido con sus seguidores por poder seguir dedicándose a la música. Aunque por supuesto, han habido momentos difíciles, como la pandemia, que para él también significó un reto:

“Tengo muchos amigos que sufrieron y algunos que fallecieron, así que ha sido una locura… Han sido casi dos años en los que no he podido hacer lo que más me gusta, que es actuar en vivo, aunque también he tenido una gran cantidad de tiempo para pasar con mi familia, lo cual ha sido uno de los aspectos positivos, además de tener más tiempo para estar en el estudio, haciendo música… Pero sí ha sido difícil y angustiante ver y sentir el dolor de la gente y el miedo, incluso por mí mismo, porque tengo asma, así que todo esto ha sido una buena prueba de que lo que no mata te fortalece… Definitivamente creo que de esto saldremos más fuertes”, asegura.

Foto: Cortesía Universal Music

Gracias, Sean. ¿Hay algo que quieras decirle a la gente de México?

Sí, que gracias por amar mi música desde siempre. Tengo una canción con Sofía Reyes que ha llegado muy lejos y estoy seguro de que parte de ese éxito es gracias a la gente de México, así que muchas gracias por ello. Tenemos otra canción juntos que saldrá probablemente en el verano del 2022… Sólo espero poder regresar pronto a su país, porque hace mucho que no voy, pero siempre me divierto con su gente, su comida y sus vibras increíbles… ¡Ya no puedo esperar para volver a verlos por allá!

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Doble Vía Veganismo altera su forma de relacionarse

Doble Vía No saben qué harán cuando se retiren