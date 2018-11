Sebastián Rulli protagoniza El último dragón, serie escrita por Arturo Pérez-Reverte

Sebastián Rulli se convertirá en El último dragón, al protagonizar la serie de ficción que escribió sobre pedido Arturo Pérez-Reverte y que producirá Televisa por medio de W Estudios, filial de Lemon Films de los hermanos Fernando y Billy Rovzar.

Entrevistado por Organización Editorial Mexicana (OEM), el actor explicó sobre el proyecto “llevo bastante tiempo preparándome y practicando las artes marciales en esencia el kung fu con el uso de la espada samurai y katana, entre otras muchas cosas”, detalló en la charla.

El último dragón, una de las apuestas de Televisa para el año 2019, con la que espera dar competencia a la lluvia de proyectos a los que el televidente tiene acceso a través de las plataformas de streaming, cuenta la historia de un moderno Robin Hood que está involucrado en el mundo del narcotráfico.

Rulli, quien antes hizo historias como Tres veces Ana, Lo que la vida me robó y Papá a toda madre, esta última de corte familiar, se congratula de ser parte del elenco de esta historia de acción, amor y el honor por las artes marciales, que rompe con el estereotipo de personajes a los que tiene acostumbrado al público.

Aunque el actor y modelo vivió un par de años en Japón, explica que se siente curioso sobre la experiencia que le significará volver a radicar, aunque sea unos meses en el país asíatico.

Sobre su personaje reveló que dará vida a un hombre que se crío en Japón y aunque viene de una familia de narcotraficantes, sus padres lo han mantenido al margen de la actividad, hasta que tiene que hacerse cargo del cártel, pero su intención es eliminar la violencia y como es especialista en economía, su intención es convertir el dinero en legítimo.

La serie como es sello de los Rovzar, contará con tecnología de punta para poder realizar los efectos especiales, además de que tendrá locaciones que mayormente serán en el extranjero en Japón, Estados Unidos, España, sin dejar de lado algunos sitios naturales de México.

Además del desarrollo emocional del personaje, Rulli ha tenido que trabajar en el aspecto físico, pues como ya lo mencionó será un experto en el manejo de las artes marciales.

El actor no especificó cuándo viajará a Japón para dar inicio a la grabación de este proyecto en el que lo acompañará en el papel femenino Renata Notni.

“En lo personal estoy fascinado con la historia”, reveló Rulli, quien al estar ocupado con este proyecto aún no recibe alguna invitación para formar parte de Fábrica de sueños, el proyecto de Televisa que supone la realización de 12 de sus telenovelas más exitosas en formato de serie con apenas 25 capítulos cada una.

“No, no he sido invitado hasta el momento por algún productor a ser parte de este elenco, me parece maravilloso que se retomen estas telenovelas, porque hay generaciones que no las han visto y todos estamos acostumbrados desde niños a que nos cuenten cuentos, las telenovelas, son parte de México, de la cultura y lo que nos ha dado a conocer en el mundo entero. Vale mucho la pena que estas historias sean renovadas de una manera diferente de ser contadas con un diálogo y una historia mucho más ágil en 25 episodios cada una”, concluyó Sebastián.