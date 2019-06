Sebastián Yatra, del ritmo latino al pop inglés

“A mí no me hace falta nada en esta vida, yo me disfruto y me gozo todo lo que está pasando, estoy en el mejor momento de mi vida, espero poder seguir trabajando mucho y tener mucha paz” menciona el cantante colombiano Sebastián Yatra.

El autor de Traicionera, canción que lo catapultó a la fama en el 2016, ha demostrado ser uno de los cantantes del momento con un futuro prometedor. Tan sólo en México ha logrado conquistar al público lo mismo llenando recintos como El Plaza Condesa, el Metropólitan y ahora dos fechas en el Auditorio Nacional.

Yatra ha sumado su talento al de otras estrellas como Carlos Vives, los mexicanos de Reik y el español David Bisbal, y actualmente se encuentra en espera de mostrar la canción que lo adentra de manera evidente a la música en inglés, al haber participado con los Jonas Brothers, Natti Natasha y Daddy Yannkee, en la canción Runaway.

“Es una canción espectacular, un sonido muy global ese punto medio donde nos encontramos con lo latino y lo anglo. La verdad es que nos disfrutamos esta canción, es el primer gran paso en el mundo de la música en inglés” comenta emocionado el cantante.

La canción se gestó dos años atrás y se fue construyendo poco a poco. El plan inicial era que sólo contara con la participación de Joe Jonas, pero en el transcurso de la producción, la agrupación de hermanos anunciaron su regreso y fue como Nick y Kevin Jonas se unieron al proyecto.

“Hace un año grabó Joe cuando aún no se habían juntado, después grabo Natti Natasha, después Daddy Yankee y así se fue armando una cosa increíble, y apenas nos vimos hace un mes en Nueva York para hace un video” cuenta Yatra.

Foto: Especial

El tema tiene tintes de rap, música urbana y pop, el colombiano adelanta que hay una mezcla de idiomas pues los estadounidenses “cantan en español un pedacito, Daddy Yankee la rompe con su rap, Natti le mete todo ese tema sexy a la canción y mucho fuego, Joe mucha onda y discoteca, y yo estoy ahí como el anfitrión de la fiesta”.

Runaway fue escrita hace dos años por los productores con los que ha trabajado, Dandee y Andrés Torres, y asegura que “cuando la escuchamos por primera vez nos enamoramos y dijimos: bueno vamos a hacerla, pero vamos a hacerla bien y entró Daddy Yankee”.

En su carrera, como en la de muchos artistas contemporáneos, las colaboraciones han sido esenciales para la ampliación de su público, y cada una de ellas ha nacido a partir “de química y de que las cosas se den naturalmente, no me gusta forzar nada, las relaciones con otros artistas como que deben ir llegando, desde el amor y desde lo bueno, y ahí es donde realmente nacen canciones increíbles”.

En ese sentido fue que surgió Un año, cuya colaboración con Reik le ganó adeptos de forma instantánea, también ha hecho mancuerna con Christian Nodal y Alejandro Fernández.