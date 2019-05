Sebastián Yatra hace bailar a 10 mil fans en el Auditorio Nacional

Con una gran producción, Sebastián Yatra presentó su último álbum Fantasía ante un público que abarrotó el Auditorio Nacional, y quien no dejó de bailar y corear cada una de sus interpretaciones.

En punto de las 8:30 el show comenzó, la manera de aparecer en el escenario por parte de Yatra dejó con la boca abierta a más de uno, ya que el músico salió en medio de una lluvia de fuegos artificiales, acompañado por seis bailarinas, para ofrecer su primer tema Sutra, al que le siguió Suena el dembow, con los que puso a bailar a sus fans.

Luego de interpretar las baladas Como mirarte y Vuelve, Yatra habló con su público “México buenas noches ¿Cómo la estamos pasando?, yo todavía no puedo creer que estemos aquí” exclamó, lo que provocó un fuerte grito por parte del público, acto seguido interpretó Por fin te encontré, tras lo cual siguió la primera sorpresa de la noche, las luces se apagaron y sobre el escenario apareció Luis Fonsi para cantar junto a Yatra los temas Date la vuelta y Yo no me doy por vencido, “si no fuera por ti no estaría aquí parado, me hiciste creer en la música”, le dijo Yatra a Fonsi, para fundirse en un abrazo y terminar su participación.

Así transcurrieron los temas Alguien robo, Devuélveme el corazón, Ya no tiene novio, en los cuales el cantante se levantaba la playera para enloquecer a sus fans, el tema Déjate querer, traería a los siguientes invitados de la noche, Trapical minds.

Foto: Especial

Yatra realizó varios cambios de vestuario durante su presentación. pero el que recibió más ovaciones fue la playera de la selección mexicana que portó para interpretar el tema Love “México, hay algo que nos une a todos y se llama amor”, pronunció el artista.

Pero no todo fue reguetón en la presentación de Sebastián, ya que en la última parte del concierto el cantante ofrecería un pequeño set acústico, el cual comenzó con uno de sus grandes éxitos Un año, con lo cual llegaría otro invitado, “Esta es una noche que guardaré en mi corazón y mi alma, está es una noche de invitados, ella es Cami Gallardo, por favor prendan sus luces para mí”, pidió el artista, tras lo cual todos los fans iluminaron el recinto con sus celulares; Fantasía y Cristina, concluyeron el pequeño set.

Tras un nuevo cambio de vestuario Yatra cantaría el tema más esperado de la noche Traicionera.