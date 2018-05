Sebastián Yatra lanza "Mantra", su primer álbum de estudio

“Uno no piensa en que se es famoso, simplemente soy un ser humano como cualquier otroque ama lo que hace”, comentó el colombiano que estrenó en el mercado su álbum debut Mantra. Adicional al lanzamiento, Sebastián anunció una serie de presentaciones en México de la mano de Paty Cantú.



Para Sebastián Yatra hacer música es un trabajo que siempre ha disfruta hacer, a su parecer es un trabajo al que se tiene que estar completamente dedicado y darle el profesionalismo necesario para que las cosas funcionen, sin embargo reconoció que el éxito musical que ha tenido en los últimos años es gracias al trabajo en conjunto de su equipo de trabajo y sobre todo del apoyo que ha recibido de sus fans.

“Hay que ser muy responsable y profesional con esto. Cuando uno se mete en la música y quiere que su música sea escuchada por tantas personas, uno tiene que asumir las cosas y dejar a un lado ciertos aspectos de la vida personal. Yo soy muy tranquilo de todo eso, me pone feliz siempre ver a mi fans, que me acompañan y me esperan en el aeropuerto hasta que aterrizo”, confesó el cantante en conferencia con medios mexicanos en donde recibió por parte de su disquera disco de platino más oro por las altas ventas de su disco a una semana del lanzamiento.

El intérprete de No hay nadie más, se ha convertido en los últimos años en uno de los exponentes colombianos más reconocidos a nivel internacional, pues su trabajo y colaboraciones con otros artistas le han permitido abrir la brecha de los artistas latinos que se colocan Como si nada en la escena musical.