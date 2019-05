Sebastián Zurita debutará en teatro musical con Jarabe de palo

Trabajando de la mano de Chet Walker, coreógrafo de Chicago y Dulce Caridad, así como ganador del Premio Tony por Fosse, Sebastián Zurita y su hermano Emiliano están preparando su debut como escritores en el teatro musical. Se trata de una obra basada en las canciones de Jarabe de Palo y que según Sebastián podría ver la luz el próximo año tanto en España como en México.

“Tenemos fecha tentativa de estreno en Madrid para 2020 y se está buscando hacer una producción aquí en México. Estuvimos en lecturas con Morris Gilbert (productor de Mejor Teatro) para ver si logramos hacerla acá”, explicó el actor, quien considera que su único obstáculo para lograrlo es encontrar espacio disponible en los diferentes teatros de la Ciudad de México.

“Como es un musical muy grande, son muy pocos los teatros que podríamos ocupar aquí, la mayoría están apañadísimos. Ahorita, más allá de encontrar el teatro es encontrar uno que esté abierto y desocupado. Lo que hablamos con Morris y 2019 está muy lleno”, comenta el actor que ha participado en montajes como Enemigo de clase.

Este trabajo contaría con el trabajo de Chet Walker, quien ya aceptó participar en él: “Le mandamos el libreto y le encantó; armó un equipo de Broadway para empezar a hacerlo”, dice Zurita sobre esta producción que cuenta con la aprobación total de los integrantes de la banda española, cuyos éxitos incluyen La flaca, Depende, Agua y Bonito, entre otros.

Esta producción, aún sin título y sin un elenco definido, sería dirigida por el mismo actor en colaboración con su hermano: “Sería la segunda obra que dirijo, la primera fue Enemigo de clase. Chet Walker vendría a codirigir y también a hacer todo lo que es la coreografía de la puesta”, cuenta el actor.

Además de este proyecto, Sebastián Zurita también ultima los detalles de Cómo sobrevivir soltero, una serie de Amazon Prime Video que “es creada escrita, dirigida, producida y actuada por mi hermano y por mí. Arrancamos en julio”, dice el histrión.

Foto: Especial

La serie contará con 13 episodios y estará basada en las experiencias personales del actor y sus amigos que se enfrentan al “las altas y bajas de las citas en el México moderno”.

Esta no es la primera serie que Sebastián Zurita realiza con Amazon Prime Video, pues recientemente concluyó las filmaciones de El juego de las llaves que estelariza junto a Maite Perroni.

ROMPE CLICHÉS EN TELEVISIÓN

Ambos proyectos con Amazon Prime Video son resultado de una necesidad de Sebastián Zurita por separarse de los personajes que realizó en exitosas telenovelas como En nombre del amor, Corazón salvaje o Lo imperdonable.

“Las telenovelas fueron mis principios, me dieron difusión y me crearon un nombre, pero los tiempos han cambiado y algo que tenía claro desde chico es que yo no quería hacer sólo telenovelas, también quería hacer teatro y cine. Luché muchos años por hacer películas y no quedaba en nada. Tenía este tabú, que todavía hay, de que venía de Televisa y entonces no podía hacer cine”, comenta Zurita. Este prejuicio lo diluyó con ayuda de Felipe Cazals, quien le dio la oportunidad de protagonizar la cinta Ciudadano Buelna, a partir de la que se abrió paso en la industria cinematográfica.

“A partir de ahí todos esos productores y directores que tenían dudas la vieron y comenzaron a llamarme. Y así ha pasado, y cuando incursioné en la comedia, esos mismos productores le hablaron a Issa López para invitarme a hacer una comedia”, dice en referencia a su trabajo en Todo mal.