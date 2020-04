Sech abre el ritmo urbano a otras temáticas

Una de las críticas más grandes que perduran alrededor del género urbano es la temática de sus letras, que algunos escuchas consideran como misóginas machistas. Pero esto es algo que ha ido borrándose con el tiempo, asegura Sech, quien en los últimos años se ha destacado por escribir canciones que abordan la mirada femenina y buscan empoderar a la mujer.

Relación, su lanzamiento más reciente, es prueba de ello. El panameño que cada mes suma más de 23 millones de escuchas en Spotify, cuenta que esta canción sobre las relaciones tóxicas quiso abordarla desde el punto de vista femenino porque “me encantó la vibra que tenía cuando empecé a hacerla. Es un tema que pasa a diario, pero lo compuse desde el lado de las chicas, aunque también hay hombres que sufrimos esto y podemos identificarnos”, dice.

El cantante reconoce que abrir la visión al escribir canciones desde otra perspectiva ha ayudado a que el género urbano tenga un mayor éxito en diversas partes del mundo. “Todo tiene un cambio, una evolución, nada se queda en lo mismo. Me parece que ahora la música tiene el reflejo de esto porque estamos casi de número uno en todo el género; es uno de los más populares y creo que eso tiene que ver con este tipo de cambios”, afirma.

Dentro de esta evolución, el cantante sabe que los exponentes del urbano tienen que seguir arriesgándose a hacer cosas nuevas. Sin embargo, el cantante no observa un camino claro para que el género pueda trascender más allá de este momento, pues confía en que se trata de un trabajo conjunto que todos los exponentes deben crear.

“Realmente no puedo hablar por nadie más que por mí y yo quiero llegar lo más alto que pueda. Yo creo que todos los compañeros están trabajando para llevar el género más salto, seguir rompiendo barreras, pero el curso no sé exactamente a dónde nos va a llevar, lo que sí sé es que por el momento lo estamos haciendo bastante bien”, ríe.

En el último año, Sech realizó el tema Otro trago en colaboración con Darell, el cual se viralizó, reunió 447 millones de reproducciones en YouTube y fue nominado en dos categorías del Latin Grammy. El cantante además colaboró en Ignorantes, a dueto con Bad Bunny donde tuvo oportunidad de actuar en vivo en The Tonight Show de Jimmy Fallon.

“Profesionalmente comencé mi carrera hace un año y unos meses. Y todo ha sido muy rápido, brutal, con muchas experiencias. Creo que ha cambiado todo en muchos aspectos. He podido ayudar ahora a mi familia y la verdad es que me siento bien feliz con eso”, dice emocionado el cantante, quien este año lanzará su álbum One on One.

Sech considera que el mayor aprendizaje que ha tenido con estos éxitos ha sido mejorar su visión sobre la industria musical: “He aprendido cómo promocionar más mis canciones, a hacer los coros y que la gente los cante más, además de muchas cosas más en el estudio, porque soy también productor y músico. Pero musicalmente sigo siendo el mismo, parece que mi idea no es tan loca como decía la gente, pues ha funcionado”, concluye.