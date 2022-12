Segundo concierto de Bad Bunny en CDMX: hay más orden pero siguen fraudes con boletos duplicados y falsos

El acceso al estadio Azteca para el segundo concierto de Bad Bunny comenzó de manera tranquila, en punto de las 16:00 horas, pasando primero las personas que se encontraban en el área denominada "playa", correspondiente a la zona general.

Sin embargo, inmediatamente hubo quienes fueron rechazados en la entrada debido a que sus boletos resultaron falsos. Ese fue el caso de Natasha, una joven que adquirió su entrada en reventa y no pudo ingresar.

"Lo compramos antier con un chavo por fuera. Me dijeron simplemente que el boleto no pasó, ya lo contactamos, está aquí afuera y nos dijo que ahorita viene", declaró en entrevista.

Ella y sus acompañantes permanecieron cerca de la puerta de acceso, pero al corte de las 16:55 horas no habían obtenido respuesta por parte del revendedor.

Hubo casos de éxito

Eduardo Pavía, un joven proveniente de Nueva York, también compró su boleto en octubre a través de una plataforma de reventa. Aunque temía que resultara clonado, no tuvo problema en el acceso.

"Lo compré en electrónico y llegando aquí me lo dieron en físico, y no tuve ningún problema para entrar. Sí me dio mucho miedo, pero ahorita que pasó ya me siento más tranquilo", finalizó.

Ya hay detenidos por reventa

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX detuvieron a 14 personas por revender entradas para el primer concierto de Bad Bunny que se realizó el viernes en el coloso de Santa Úrsula. También aseguraron 22 tickets falsos.

El rechazo de boletos por parte de los organizadores del evento provocó que cientos de fans se quejaran a través de redes sociales. El principal reclamo fue la clonación de boletos, además de la retención por parte del personal de seguridad privada.

Para el concierto de este sábado, la SSC desplegó dos mil 795 elementos y 107 vehículos para garantizar la integridad física y patrimonial de los asistentes, además de evitar la alteración al orden público, faltas administrativas y la comisión de ilícitos.

La SSC recordó a la ciudadanía que si es víctima de un delito acuda inmediatamente a presentar su denuncia ante cualquier agente del Ministerio Público y en caso de detectar anuncios sospechosos que oferten boletos o una aplicación irregular en la venta de entradas para eventos masivos, contacte a la Unidad de Policía Cibernética para recibir asesoría al correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx o al teléfono 5242 5100 ext. 5086.