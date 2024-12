Selena Gomez responde a Eugenio Derbez por críticas a película Emilia Pérez

Eugenio Derbez desató un debate en redes sociales tras criticar la actuación de Selena Gómez en "Emilia Pérez", el narco-thriller musical por el que fue nominada como “Mejor actriz de reparto” en los Globos de Oro.

Durante una entrevista con la experta en cine Gaby Meza, el comediante mexicano señaló que la más reciente actuación de Selena Gómez en la pantalla grande “es indefendible”.

El musical “Emilia Pérez” narra la historia de Manitas del Monte (Karla Sofía Gascón), un narcotraficante mexicano que cansado de la violencia de su día a día finge su muerte para ser quien siempre quiso, por lo que transiciona a una mujer. Sin embargo, el dejar a su esposa Jessica (Selena Gómez), y sus hijos, le genera remordimiento, de tal manera que tendrá que adaptarse a su nueva vida, mientras lidia con su situación familiar.

Gossip La cinta Emilia Pérez lidera los Globos de Oro: ¿quiénes son todos los nominados?

Aunque la película ha tenido un gran recibimiento y fue nominada en 10 categorías de los Globos de Oro, para Derbez y Gaby Ramírez no es la mejor interpretación de la también cantante, pues el que Selena Gómez no hable español provocó que no pudiera darle matices a su interpretación.

“Yo estaba con gente que cada que salía en una escena (Selena Gómez) nos volteamos a ver diciendo “¿qué es esto?”. En Cannes le dieron un premio y en Estados Unidos nadie ha hablado de eso y le siguen dando reconocimientos, pero pasa porque no saben español”, aseveró el comediante y productor.

Sin embargo, el comediante también dijo que le parecía interesante que Jacques Audiard, director francés a cargo de la cinta “Emilia Pérez”, no sabe español ni inglés, idiomas principales en el desarrollo de la cinta.

Sin embargo, el comediante también dijo que le parecía interesante que Jacques Audiard, director francés a cargo de la cinta “Emilia Pérez”, tampoco sabe español y tampoco inglés, ambos idiomas principales en la cinta.

“Me di cuenta que el director no habla ni español ni inglés, lo que se me hizo un experimento muy interesante. La primera vez que vi la película me gustó, quitando lo de Selena, pero me pareció raro porque el director no habla ni inglés ni español y la película es en español y en inglés y aparte es en México y no conoce la cultura, es como si yo quisiera hacer una película en ruso sin conocer la cultura”, criticó el productor.

Eugenio Derbez habla de la actuación de Selena Gomez en #EmiliaPérez @karsiagascon @selenagomez pic.twitter.com/Y7rBpD0LGq — La Comadrita (@lacomadritaof_) December 7, 2024

Selena Gómez responde y Eugenio se disculpa por crítica

Cuando la crítica de Eugenio Derbez llegó hasta Selena Gómez, la actriz se defendió al asegurar que tuvo tiempo para prepararse.

“Entiendo tu punto de vista… lo siento, hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. No quita cuánto trabajo y corazón puse en esta película”, escribió la actriz en comentario de TikTok.

De hecho, desde hace meses la extrella Disney dijo en una entrevista hace meses que el español fue un obstáculo para lograr su papel.

También puedes leer: Ariana Grande recibe su primera nominación a un Globo de Oro

Además, en el mismo comentario en un video de TikTok, Selena Gómez negó que sus fans sean un problema al defenderla, luego de que la conductora Gaby Meza señalara que existe un miedo a criticarla por sus seguidores.

Luego de esto, los usuarios en redes criticaron el trabajo de Eugenio Derbez y sus hijos, demeritando sus logros.

Gossip ¿De qué trata “Emilia Pérez”, nominada a 10 Globos de Oro?

“Ojalá fueras honesto con tus hijos sobre cómo actúan, cómo lo fuiste con Selena” o “Se me cayó un ídolo, son sólo algunos comentarios que se pueden leer.

Por lo anterior, el actor se disculpó y dijo que lo "indefendible" es su crítica hacia el trabajo de Selena Gómez.

Debaten en redes por la actuación de Selena Gómez en "Emilia Pérez"

Aunque varias personas criticaron a Eugenio Derbez, pues aseguran que el papel de Selena Gómez en "Emilia Pérez" es el de una mujer de descendencia norteamericana, usuarios en redes también señalaron que en realidad es una mujer que ha estado casada por varios años con un narcotraficante mexicano y sus español debería ser mejor.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Además, entre las criticas en la película apuntan que la única mexicana es Adriana Paz, quien tuvo apenas un rol secundario, cuando se trata de una cinta ambientada en México y su cultura.

Sumado a ello se en redes se hace enfásis en que el director admitió desconocer la cultura.