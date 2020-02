Sepultura vuelve a la conquista con el álbum Quadra

Sepultura cumple 35 años, han cambiado de integrantes, de mánagers, de disqueras y de ideas a lo largo de estos años, pero han mantenido la pasión por la música y el hambre de probar cosas nuevas nunca cesa. Presentaron su último disco Quadra apenas unas semanas atrás, y con ese álbum se definen ellos mismos como en la mejor etapa de sus vidas.

Cuando Andreas Kisser, guitarrista de la agrupación, aborda un taxi, no le pide al conductor que cambie la música a su estación de radio favorita. Aún cuando lo que suene este muy lejos de sus gustos, él se mantiene abierto a escuchar todo tipo de géneros, pues a pesar de que el metal es su pasión, tiene claro que es necesario conocer para evolucionar en lo propio.

“Como profesional es interesante escuchar otros ritmos por más horribles que sean, mantengo los oídos abiertos respetando porque sé que lo que hago, no es la única manera en la que se hacen las cosas, mantengo mis posibilidades abiertas porque al momento de componer y de escribir todas esas influencias consiente e inconscientemente están ahí”, asegura a El Sol de México el guitarrista brasileño que se encuentra en el país promocionando su último disco.

“Quadra representa un poco de todos esos 35 años de historia, lo dividimos en cuatro partes: la primera mas influenciada por la vieja escuela, la segunda más percusiva de la música brasileña, la tercera parte más instrumental, y la última más melódica”, explica y asegura que la aceptación del material ha sido tan bien recibida que “no me acuerdo de una cosa tan intensa en la historia de Sepultura”.

Desde el punto de vista de Kisser, la agrupación se encuentra en su mejor momento gracias a los muchos cambios que han surgido en todos los ámbitos, incluida la reestructuración de sus integrantes y equipo, sin embargo la identidad de la banda se mantiene.

“El espíritu es el mismo, siempre trabajamos con el presente, el día de hoy, el pasado ya pasó y el futuro no existe, y eso siempre fue importante para Sepultura, por eso estamos acá”, las condiciones han cambiado, pero “nos hemos ido adaptando”.

¿Cómo convive el metal con el reguetón?, se le pregunta al guitarrista y Andreas contesta entre risas, “en constante guerra”, pero después rectifica: “no, es lo que es, hay espacio para todo, lo que es un poco lamentable es que muchos medios de prensa y radios ignoran el heavy metal al igual que en las premiaciones a lo mejor del año, aunque el Grammy está empezando a mirar al metal, y el metal es una nueva fuerza, desde mi punto de vista es el género más popular que existe, siempre hay camisetas negras, como les digo yo, en todos los países".

Y considera que "además el mundo del metal está lejos de estas leyes y de esta manera de vender y hacer música, es una característica muy fuerte y honesta del metal y hacer discos como este es una tradición y me encanta que la gente está escuchándolo todo a pesar del streaming”.

En los años 80 Sepultura se convirtió en la agrupación pionera del metal en Brasil y con el tiempo han diversificado el género mostrando sus raíces latinas sin dejar el género que los vio nacer.

"Parece que no está relacionado de manera obvia, pero el metal siempre fue muy popular en Latinoamérica, los primeros conciertos que ocurrieron en Brasil de Queen, Kiss y el festival Rock in Rio cambiaron la historia de la música en el país. Creo que poco a poco la gente empezó a traer más esa influencia de la música latina y nuestra manera de mirar el mundo de nuestro respeto a las tradiciones, sin duda hay una influencia latina en la manera de hacer metal”, confirma.





Sobre los conflictos que ha tenido con los hermanos Cavalera, exintegrantes de la agrupación, el guitarrista comenta, "cada quien tiene una idea de lo que es Sepultura en su cabeza, puedo no concordar con todo y lo que los fanáticos piensen no me importa, quien está con nosotros pues bien, quien no, pues sean felices, está es nuestra versión de Sepultura".

El músico adelanta que ya se están preparando para diversas presentaciones y esperan venir a México con su gira a mediados de año y finaliza diciendo que “el metal está en la sangre, no es necesario traer todo el día la playera negra o no porque tengas la corbata y el cabello corto no eres fan, no es necesaria la vestimenta de metal”.