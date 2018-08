Sergio Arau regresa, filma la secuela de su falso documental Un día sin mexicanos

Desde que estrenó en 2010 la cinta Naco es chido, Sergio Arau no había vuelto a realizar un proyecto cinematográfico. Sin embargo la situación que viven los migrantes en Estados Unidos tras la llegada de Donald Trump a la presidencia lo ha orillado a retomar esta faceta como artista para realizar 14 años después la secuela de su falso documental Un día sin mexicanos, que comenzará rodaje en unos meses.

“Originalmente no pensábamos hacer una secuela, como cuando hicimos el corto no teníamos en mente hacer un largometraje, pero la situación te invita”, comenta Sergio Arau, quien junto con su esposa, la actriz Yareli Arizmendi, coescribió el guión de esta cinta que llevará por nombre Otro día sin mexicanos.

“Se trata de alguna forma de lo mismo, de que (los estadounidenses) no valoran y hay una fábula que la vida te da una lección. Nada más que la situación es radicalmente diferente, porque ahora pasa entre Arizona, Washington y otros lugares de Estados Unidos. Y sigue siendo comedia, y la comedia está más loca que antes”, dijo Arau, quien señaló que ahora está en la búsqueda de distribución: “esperamos empezar a filmarla a final de año o iniciando el siguiente”.

El miembro de Botellita de Jerez se reunió hace unos días con público en la Cineteca Nacional para conversar sobre la relevancia que su ópera prima sigue manteniendo hoy en día. “Lamentablemente es muy pertinente y eso es bien grueso. Estamos peor, está más agresivo. El gobierno de Estados Unidos está abiertamente en contra de los migrantes a pesar de que les generamos un chorro de bienes y beneficios al país”, señaló a Organización Editorial Mexicana.

A pesar de ello, Sergio Arau reconoció que el gobierno entrante tiene una visión diferente al respecto y espera que trabaje en favor de los migrantes. “Sé que Morena y Andrés Manuel Lopez Obrador tienen un discurso totalmente distinto y hay muchas cosas que se pueden hacer Yo vivo allá y la verdad es que el gobierno mexicano no hace nada. Se luce con los mexicanos ricos de allá para quedar bien, pero no hay una labor así importante”, puntualizó.

Sigue rockeando

A la par de su trabajo como cineasta, Sergio Arau se prepara para regresar al proyecto Rock en tu idioma Sinfónico, que junto con Sabo Romo, María Barracuda, Víctimas del Doctor Cerebro, Cecilia Toussaint y Leonardo de Lozanne, entre otros, se presentará en el Palacio de los Deportes el 25 de agosto.

“Este concepto es la pura nostalgia. La verdad es que tiene muchas gracias; es muy impresionante. Está increíble tocar con una sinfónica”, menciona en referencia a la participación de la Camareta Metropolitana y el Coro Euterpe, que forman parte de este show.

Sergio Arau explicó que formar parte de este concepto le ha significado una oportunidad para reevaluar la música que desde hace décadas ha marcado el rock en español en México y Latinoamérica. “Lo que más me impresionó es el ataque de nostalgia que te da, está cabrón. Hay muchas de esas canciones que no me gustaban pero ya viéndolas ahí es toda la época”, puntualizó.