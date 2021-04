Sergio Chamy narra su primer viaje en Instagram rumbo a los Oscar

Sergio Chamy, el protagonista del documental, El agente topo, abrió su cuenta de Instagram en donde se encuentra cronicando su primer viaje fuera de Chile, con rumbo a Los Ángeles para la entrega 93 del Premio de la Academia que se realiza esta noche.

“Les cuento que me propusieron una nueva misión y no saben todas las vueltas que le di. No me decidía, pero pensé en la forma en que la gente habla de las personas mayores. Siempre pensando en las enfermedades, en el final de la vida...y me di cuenta que la clave es buscar nuevos comienzos y no pensar en lo que se acaba”, escribió en una de sus primeras publicaciones.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Hoy a mis 87 años parto en mi primer viaje y voy a Los Ángeles, a representar al Agente Topo en los premios Oscar. Quiero representar a los que saben que en esta etapa podemos empezar de nuevo y que nunca es tarde para nada. ¡Y a los que no lo creen, para motivarlos!”.

Chamy ha publicado algunas imágenes en su Instagram con su inseparable lupa, herramienta esencial en este documental que muestra la vida de los adultos mayores de un asilo en Chile.

La ahora estrella de cine, publicó en su cuenta que ahora tiene más de 91 mil seguidores, una imagen en el avión a punto de despegar. Posteriormente subió otra en el aeropuerto con un par de maletas. Su hija lo acompaña en este viaje.

“Antes que todo, no puedo creer tanto cariño, preocupación y buenos deseos... Es hasta difícil de encontrar las palabras para agradecer les demostraciones de afecto hacia mí y mi familia. Les cuento que después de muchas horas y protocolos, estamos acá con el equipo y mi hija Dalal. Estamos felices de haber llegado bien y nos vamos a la cuarentena hasta el día de los premios. ¡Un abrazo muy agradecido!”, se lee en otro mensaje.

Sergio compartió también que se encontraba leyendo los mensajes de sus seguidores mientras cumplía cuarentena en el hotel de Los Ángeles, para cumplir los protocolos sanitarios que la organización del Oscar ha solicitado a sus invitados para asistir a la ceremonia.

“Agradezco sus mensajes y me voy entreteniendo junto a mi hija leyendo cada uno de ellos... Son tantos y la emoción que siento, que me cuesta responder cada uno de ellos. Además de ser todo eso nuevo para mí”.

El chileno dijo que a pesar de encontrarse encerrado estaba emocionado por su viaje: “Miro por la ventana y no puedo creer todo lo que veo... Y los invito en cierta manera, a tratar de ver estos momentos difíciles que estamos viviendo con otros ojos también... Dentro de todo siempre hay algo positivo que sacar... Todo está con el ojo que se miren las cosas”.

En El agente topo, Sergio Chamy, que antes de la filmación enviudó, es fichado por un detective privado para infiltrarse a un asilo donde aparentemente una residente sufre maltratos. Su misión está en reportar todos los movimientos dentro, grabar con una pluma con cámara oculta y registrar cada detalle a pesar de los obstáculos que la tecnología le presenta.

Antes de llegar a los Oscar, el largometraje ha competido en la categoría de Mejor Documental en los premios Goya y los Independent Spirit Awards.