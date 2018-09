Sergio Mayer: de Garibaldi a titular de la Comisión de Cultura

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados concluyó esta madrugada la asignación de las 22 presidencias de las Comisiones ordinarias que presidirá y Sergio Mayer fue seleccionado para encabezar la Comisión de Cultura.

Sí, aunque no lo creas, el actor que en los años 90's cantaba "yo tengo una bolita que me sube y me baja..." ahora será quien presidirá dicha comisión.

Pero, ¿cómo fue que pasó esto? Bueno, pues fue gracias a las elecciones de este año que el cantante se convirtió en diputado federal, superando el 40 por cierto de los votos por el Distrito 6 de Magdalena Contreras, con la coalición de Morena, PES y PT.

Así que tras convertirse en funcionario, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados decidió asignarlo para estar a la cabeza de la Comisión de Cultura.

Además, figuras del medio del espectáculo como Edith González y Vanessa Bauche, también se manifestaron a favor del actor pues aseguran que conoce al gremio y que "hará lo justo para el mismo".

Dicho lo anterior, parece que los años en que Mayer bailaba "la ventanita del amor se me cerró" quedaron atrás, así como sus sensuales bailes que conquistaron a miles de mujeres en el show Solo para Mujeres y que 13 años después relanzó como productor a lado de su compañero Alexis Ayala.

Y finalmente como olvidar los escándalos en los que se vio envuelto gracias a su hijo Sergio Mayer Mori cuando se enteró que iba a ser padre junto a la modelo Natalia Súbtil, lo que provocó que ambos se distanciaran pues antes del bebé el joven apenas comenzaba su carrera musical, la cual estaba siendo manejada por el mismo Mayer.