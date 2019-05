 Sergio Mayer promete concierto de El Recodo en el Zócalo de la CDMX

La banda sinaloense El Recodo, liderado por los hermanos Poncho y Joel Lizárraga, pisará la explanada del Zócalo capitalino con motivo de su 80 aniversario informó Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, al recordar que la semana pasada, “en el recinto legislativo se les rindió un homenaje por su trayectoria, la banda nació en Sinaloa con la batuta del desaparecido fundador Cruz Lizárraga”.

En el marco del anuncio de la décima primera edición del Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente, el legislador Mayer expresó en relación al festejo que tendrá una reunión con el equipo de Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

"Vamos a gestionar, para ver si es viable, cuándo sería, día y hora, la fiesta nacional en el Zócalo de la banda El Recodo y que ellos le regalen al publico este evento tan padre, por supuesto lo voy a tramitar”.

Mayer comentó que ese es el acuerdo al que llegó con Poncho Lizárraga, al tiempo que aclaró que cuando El Recodo arribó a la Cámara de Diputados el pasado 30 de abril, “el sitio no era viable para escuchar su música, porque teníamos que respetar el recinto legislativo y su reglamento. Nosotros lo respetamos, respetamos a la mesa directiva y la decisión nuestro presidente Porfirio Muñoz Ledo y no era viable (actuar ahí), no por falta de escenario, que no lo necesitaban, sino por el recinto. Reitero yo seré garante de todas las expresiones culturales dentro del recinto y me comprometo que éstas tengan la puerta abierta siempre”.

UN NUEVO GARIBALDI

Ayer fue el segundo día de casting para elegir en la Ciudad de México a los nuevos integrantes del concepto musical GLBI auspiciado por Charly López en coproducción con Adrián Ruvalcaba, y que serán los clones del grupo Garibaldi que produjo Luis de Llano Macedo y que está celebrando 30 años de su conformación inicialmente con Sergio Mayer, Paty Manterola, Pilar Montenegro, Javier Ortiz, Luisa Fernanda Lozano, Víctor Noriega, Katia Llanos y el mismo Charly.

A la pregunta de qué opina del naciente GLBI, el legislador Sergio Mayer, ex Garibaldi, respondió sin quitar su gran sonrisa en su rostro.

“Me da mucho gusto, tengo un gran recuerdo de Garibaldi, y estoy convencido que les va a ir muy bien -refiriéndose a Charly como creador de la marca del grupo musical-“.

Finalmente a las palabras de queja del internacional actor mexicano Diego Luna sobre el actuar del gobierno del presidente AMLO, respondió Mayer:

“A todos les pedimos un poco de paciencia. Yo también como ciudadano me llego a desesperar y llego a criticar. Sin embargo hay que tener conciencia de cómo está el país, hay que tener paciencia, tolerancia y vamos a darle por lo menos el beneficio de la duda, Lo que menos necesitamos en México hoy en día es la polarización y dividirnos. Tenemos que trabajar en equipo y entendamos que no sólo el Papá Gobierno debe arreglar las cosas, como ciudadanos tenemos un gran compromiso tenemos que participar tenemos que hacer denuncia ciudadana, tenemos que trabajar en nuestras calles. Yo también estoy desesperado y sin embargo estoy consciente de que hay que dar tiempo”, finalizó.