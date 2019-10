Sergio Mayer va a Miami para asegurar homenaje a José José en México

A petición del canciller Marcelo Ebrard, el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, saldrá hoy por la mañana rumbo a Miami para asegurar que el cuerpo del fallecido cantante esté presente en los homenajes en su país.

“Sabemos que no están de acuerdo (Sara Salazar y Sara Sosa), en que el cuerpo de José José, se traslade a México. A ver si logramos un acuerdo”, declaró Sergio Mayer a su paso por la alfombra azul en el estreno en la Ciudad de México del espectáculo Crystal, del Cirque du Soleil.

“Voy con un representante de Relaciones Exteriores para trabajar con ellos (la familia) y fortalecer la negociación", dijo el diputado. "Los hijos mayores han sido prudentes, no han dado declaraciones por lo mismo, ayúdenos a que no se complique el asunto, ya no hagan réplicas de la mala información”, pidió a los medios.

Tras confirmar lo dicho por Luis Enrique Berrios, amigo de Sara Salazar, respecto a que ella “no quiere que traigan a México a José José", Mayer reiteró: “los espacios para los homenajes ya están solicitados y cedidos, solo lo están esperando”.

Respecto a los señalamientos del presentador argentino Javier Ceriani que afirma que Mayer cobra regalías por las descargas digitales de José José, expresó: “Ese tipo de información que se genera no es buena, vamos a trabajar por México, por Pepe; yo no tengo nada que esconder, investiguen, sí hay algo, se van a enterar. Si hubo, qué cantidades, bajo qué términos, quién me firmó un contrato. O pueden ir a la disquera a ver quién tiene los derechos, buscar en la Sociedad de Autores y Compositores de México., pónganse a trabajar.. no puedo estar saliendo a aclarar cada que alguien me acusa de algo”.