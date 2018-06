Sergio Sarmiento celebra 21 años de "La Entrevista con Sarmiento"

El periodista Sergio Sarmiento celebró 21 años de éxito de su programa La Entrevista con Sarmiento, un espacio abierto al diálogo y a la discusión a fondo sobre los temas más importantes de la política, la economía y la sociedad, dando cabida a todas las ideologías y a todos los partidos y que se transmite por la señal de ADN40 todos los martes a las 22:30 horas.



Acompañado de grandes personalidades de la política, la cultura y compañeros periodistas, Sergio Sarmiento agradeció un año más de permanencia en la televisión abierta y con mención especial para Ricardo Salinas Pliego, reconoció que este espacio sobrevivió sus primeros años ante las críticas por abrir sus micrófonos a figuras de la oposición en la política de finales de los años noventa.

“Este espacio de reflexión nació el 9 de junio de 1997 gracias a la visión plural y abierta de Ricardo B. Salinas Pliego, Presidente de Grupo Salinas, gran impulsor por promover espacios como éste con el objetivo de permitir a través del diálogo construir un mejor país, este es el primer año que no nos acompaña, pero todo mi agradecimiento para él y para su familia”.

Con más de 47 años ejerciendo la profesión del periodismo, Sarmiento recordó qué fue lo que lo llevó a tomar este camino que inició en su época estudiantil, exactamente cuando cursaba la preparatoria.

“Era alumno de la prepa 8 cuando hubo una manifestación el 10 de julio de 1971, allá por el Casco de Santo Tomás, mis amigos fueron golpeados y atacados, ninguno falleció, pero ellos vieron cómo es que otros morían y lo único que yo podía hacer fue tomar los testimonios de todos ellos.

“Escribí un artículo que le lleve a un escritor que yo admiraba. Se llamaba Federico Campbell y él se lo dio a José Emilio Pacheco de la revista Siempre y quien lo publicó en la sección que dirigía, era un suplemento cultural, sentí maravilloso cuando lo vi publicado y me pagaron 150 pesos por él, fue mi primer sueldo en esta carrera”, relató.

En sus inicios, el programa se concibió como una emisión que duraría sólo el período electoral de 1997, siendo su primer entrevistado José Woldenberg, Presidente del Instituto Federal Electoral. Con el tiempo, el programa amplió su objetivo e incorporó a personajes de la cultura, el arte, la música, del pensamiento en general.

“En el segundo programa tuvimos a Diego Fernández de Cevallos y empecé a recibir presiones de si eso era responsable o no”, por suerte, Ricardo Salinas Pliego siempre defendió este espacio y gracias a ello cumplimos 21 años de entrevistas”.

Recalcó que fueron años difíciles para darle espacio en la televisión a personajes de la política que militaran en otros partidos, considerados de la oposición.

“Quienes tienen mi edad, saben que este país no siempre fue así y celebro que no lo sea, hay libertad para entrevistar a quien uno quiera, qué bueno que La entrevista con Sarmiento ya no sea indispensable porque ya tenemos muchos espacios en las distintas emisoras de la televisión”.

En un cálculo de cuántas entrevistas ha realizado a lo largo de estas dos décadas, destacó el haberse sentado frente a personalidades como Carlos Salinas de Gortari, Mijaíl Gorvachov, José María Aznar y Michelle Bachelet, aunque reconoció que en el intento siempre quedó pendiente una charla con el presidente cubano Fidel Castro, quien falleció hace un par de años.

En este festejo, asistieron grandes personalidades como Isabel Miranda de Wallace, el candidato a senador y exjefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, el panista Diego Fernández de Cevallos, el secretario de Turismo Enrique de la Madrid, Alejandro Gertz Manero y representantes de las embajadas de Perú, Rusia, Israel y Canadá.