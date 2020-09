Serie Absentia ayudó a encontrar el camino de Patrick Heusinger

En Absentia, un thriller cargado de crimen, drama y misterio, al actor Patrick Heusinger le toca interpretar al hábil y comprometido agente de la FBI, Nick Durand quien tiene que lidiar con su complejo trabajo y las complicaciones en su matrimonio al estar en contacto cercano con su expareja, y también agente del FBI, Emily Byrne, encarnada por Stana Katic.

En conferencia virtual desde Los Ángeles, Heusinger, aclaró a la prensa internacional que el regalo más grande que Nick Durand le ha dado no tiene que ver con la fama y los reflectores, sino con la oportunidad de convertir el trabajo en una satisfacción.

“Honestamente esta oportunidad me dio el chance de ver el mundo un poco más de verme a mí mismo, de entender que no tengo que vivir para el trabajo, sino que tengo que trabajar para vivir y también me permitió concientizar en que debo ser responsable no sólo con mi felicidad, sino con la de mi familia también y saber que puedo yo ofrecerle a mi comunidad para que se sientan mejor”.

El actor muestra en esta entrega a un Nick Durand confrontando sus traumas psicológicos y emocionales que había ignorado en las temporadas pasadas, aseguró que también hay una parte complicada cuando la vida te pone la oportunidad de aparecer en un show de impacto internacional.

“La parte más difícil para mí, porque quiero que todo el mundo sea feliz es darme cuenta de que es un lujo ver todo eso y creo que es una de las luchas más grandes en mi vida, porque no quiero ser un lujo. Quisiera que todo el mundo pudiera hacer esto, que el mundo sepa que lo mejor de esto que estoy pasando son las consecuencias especiales que lo acompañan. Quisiera hacer que el viaje de alguien tenga consecuencias buenas como el mío”

Y continuando con los mensajes de positivismo, Heusinger habló sobre el encierro obligado por la actual pandemia, el cual está utilizando para conectarse con él mismo y con sus seres queridos.

“Uso este tiempo para hacer una introspección, creo que durante esta etapa de Covid-19, estamos teniendo esta rara oportunidad para abrazar nuestras relaciones sin importar los medios y también estoy invirtiendo tiempo en hacer algo por el resto de la humanidad que nos rodea porque hay muchas personas que están luchando ahora”.

La serie Absentia en la que Patrick Heusinger comparte créditos con Neil Jackson, Matthew Le Nevez, Natasha Little, Paul Freema, Patrick McAuley y Christopher Colquhoun concluye su tercera temporada este lunes por AXN a las 10:55 pm.