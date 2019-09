Serie de Luis Miguel continuará, confirma Carlos Bremer

El empresario dejó claro que el cantante ya no lo necesita porque ya resolvió todos sus problemas económicos y él está enfocado en apoyar a deportistas

El empresario Carlos Bremer señaló que no pudo asistir a Las Vegas a los dos conciertos que dio su amigo Luis Miguel, porque tuvo que atender la invitación que le hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a Palacio Nacional para celebrar el 209 Grito de Independencia en México.

Aunque se sabe que cada año se reúnen en Las Vegas, después de haber ayudado al cantante con sus finanzas, luego de hacer su bioserie que fue un éxito, y ahora que se habla mucho de si habrá una segunda temporada y está invitado a ser parte del proyecto, dijo que eso está en pie.

“La serie se está negociando, hay detalles que se tiene que negociar bien, pero sí se va a dar”, dijo a JDS durante una entrevista. El empresario desconoce si esta ocasión requiera de una inversión de su parte, aunque adelantó que no cree que sea necesaria su intervención, pues el artista ahora que se ha recuperado económicamente, tras el pago de la deuda que tuvo con Alejandro Fernández al no realizarse su gira juntos.

“No sé si vaya a requerir inversión, la verdad es que le van a tener que pagar mucho dinero, espero que no sea necesario para la segunda, pero él sabe que cuenta conmigo para lo que sea. Aunque no creo que me necesite, ya salió adelante con todos sus problemas”, apuntó el dueño de Value Grupo Financiero.

Reconoció que la primera parte de la historia de vida de Luis Miguel fue muy importante como lo es la nueva película 108 Costuras, en la que participa como productor ejecutivo y de la que cree que es una buena historia deportiva, centrada en el beisbol.

“Es un mensaje para los mexicanos, primero porque es una historia real, un gran triunfo de México en el 2013 que poca gente conoce y no se le ha dado la magnitud que merece, en medio de una historia de valores que te inspira”, mencionó Bremer de la cinta que se estrena el 4 de octubre protagonizada por Kuno Becker, José Ángel Bichir y Ximena Navarrete.

Aunque no se mente mucho en cine, solo que tenga que ver con historias que inspiren como ésta además de que es amante del beisbol y que le han cambiado la vida, también nos contó del apoyo que le ha dado a varios deportistas mexicanos. “Participamos en la subasta de la casa que era de Zheli Ye Gon que hizo posible el apoyo para los 900 atletas olímpicos y paralímpicos, una iniciativa del Presidente muy buena.

“Y como obligación como mexicano es apoyar, le pedí el apoyo a mi familia para esa inversión, los cheques le llegaron a los atletas, y yo ya veo como lo recupero, pensaré de aquí a diciembre”, dijo el Presidente de la Fundación Butaca-Enlace con la que adquirió la propiedad ubicada en Las Lomas de Chapultepec por la suma de 108 millones de pesos.