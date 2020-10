Serie Herederos por Accidente crea hermandad a través del humor

Luego del debate generado a raíz del aniversario del descubrimiento de América, en el que algunos defendían la propuesta de que España pidiera perdón a México por la conquista, la serie Herederos por accidente utiliza el humor para demostrar cómo a través de una sana convivencia se pueden derrumbar las barreras culturales y sociales que nos separan.

“El humor es un idioma universal, no importa en qué parte del mundo estés, las situaciones graciosas nos causan risa. En este caso eso fue lo que nos unió, a lo mejor en tu vida sucede algo que no te deja ver la luz, y sabes que ya superaste ese momento cuando te puedes reír. Creo que no hay diferencia, la comedia será todo lo que está sucediendo, y eso sí no tiene nada que ver con el hecho de estar en España, en Italia o en Grecia”, detalló Consuelo Duval, quien da vida a Silvia, la matriarca de la familia.

Esta comedia narra el encuentro entre una familia mexicana y una española, luego de que a raíz de una muerte inesperada se vieron obligadas a compartir el mismo techo, mientras esperan el nacimiento del bebé de Lupe (encarnada por Maite Perroni), una joven mexicana que se relaciona con el heredero español.

El elenco está conformado por actores de ambas nacionalidades, lo que generó un gran intercambio cultural durante el rodaje. La actriz madrileña Cuca Escribano, que da vida a Rosa, apuntó que gracias a ello mostrarán al público que las dos naciones pueden convivir en santa paz pese a sus disparidades.

“Ha sido divertido comprobar realmente cuántas diferencias hay, pero a la vez como nos parecemos los españoles y los mexicanos, los dos entendemos el gusto por la vida, compartimos un idioma rico y precioso. Puede haber discrepancias, y hasta una rivalidad entre los equipos de fútbol. Está muy bien la parte lúdica y divertida, pero en el fondo hay que intentar dejarlo en lo humorístico, y tratar los desencuentros y el choque de culturas con ironía y diversión”, señaló.

Una similitud muy importante es el amor y respeto hacia la institución de la familia, situación que está plasmada en cada segundo de la serie. Para los actores, esto ha representado una moraleja sobre empatía y hermandad, que esperan transmitir al público conforme avancen los capítulos.

“Al final la familia es como nuestro centro de amor, de unión y de fuerza. Es donde más intensidades encontramos, pero también aprendemos muchas cosas, y nos aceptan con nuestras locuras. En esta serie contamos con todos estos conflictos, y cómo estas personas se integran, y al final entre tanto amor y odio, se quieren aunque no lo parezca”, subrayó Perroni.

La segunda temporada de Herederos por accidente está disponible a través de la plataforma Claro Video.