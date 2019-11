Serie Hernán tendrá triple estreno

Para el director general de TV Azteca, Benjamín Salinas Sada, un proyecto de las dimensiones de Hernán sería imposible de realizar sin la alianza que la televisora -a través de su división de contenido Dopamine- hizo con History Channel y la plataforma Amazon.

"Es algo novedoso, funciona bien cuando queremos que la mayor cantidad de gente tenga acceso a esto", dice en entrevista tras el anuncio del triple estreno de la serie histórica que comenzará transmisiones el jueves 21 en Amazon, el viernes 22 en History y el domingo 24 en Azteca.

Presentada como la producción más costosa del año (un millón y medio de dólares en promedio por episodio, según informó en la conferencia de prensa Fidela Navarro, CEO de Dopamine), Hernán consta de ocho capítulos realizados con rigor histórico, explicó el directivo.

"Le entramos al reto de producirla casi como Hernán Cortés, algo que nadie había hecho, por la complejidad de grabar en tres lenguas, en sets de México y España, con el reto de recrear Tenochtitlán; no era fácil pero cuando vi las primeras escenas me sentí muy contento, pleno por lo que habíamos logrado y muy orgulloso de lo que le vamos a entregar a nuestra sociedad, una aportación cultural histórica", comparte.

"Por lo pronto aquí estamos, presentando la temporada uno y empezando la producción de la temporada dos, muy contentos de trabajar en multiplataforma y multiterritorio, sin alianzas así, no es posible producir con esta calidad, porque simplemente no es costeable en un solo territorio o en una sola plataforma", agregó.

Eduardo Ruiz Presidente y Gerente General de A+E Networks Latin America, consorcio al que pertenece History, destaca la relevancia de este acuerdo: "las televisoras abiertas y las de pago por mucho tiempo hemos competido ferozmente. El que hace unos cinco años comenzaron los canales de televisión y las plataformas a unirse, es señal de que la industria está evolucionando".

Y respecto al valor histórico de la serie protagonizada por Oscar Jaenada, Michel Brown, Dagoberto Gama e Ishbel Bautista, apunta: "es un contenido hecho para educar y poder contar la realidad histórica, porque la historia normalmente la escribe el que gana y no siempre la que está escrita es la realidad histórica y creo que algo que TV Azteca ha hecho tan bien con esta serie es que han ido a buscar toda la información que se representa, es más, me contaba el showrunner de México que el calendario azteca no aparece en la producción, porque no saben exactamente dónde estaba en Tenochtitlan, ese es el nivel de seguridad de la producción de que lo que están presentando al público es real".