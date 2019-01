Serie La Guzmán revelará éxitos y sinsabores en la vida de la cantante

Desde antes que Majida Issa viviera en México, su conexión con Alejandra Guzmán ya era fuerte: “Yo crecí en San Andrés, en una isla de Colombia, cantando sus canciones con los tacones de mi mamá, luego con mis amigos. Después cuando viví en este país cantaba en un café en Coyoacán y me pedían cinco veces Volverte a amar; los últimos tres años cantaba sus canciones en varios escenarios de Colombia”, recuerda.

Ahora la actriz ha fortalecido su vínculo con la intérprete de La plaga, pues ella es la encargada de darle vida en la serie biográfica La Guzmán, que estrena hoy a las 21:30 horas en Imagen Televisión, y en donde la cantante cuenta los altos y bajos en su carrera y su vida personal.

“Todos hemos cantado sus canciones, pero no todos sabemos sus luchas diarias, sus dolores, sus amores, sus anhelos más profundos. Y no fue fácil para ella llegar hasta donde hoy está”, explica la actriz que contó con la aprobación directa de la misma Alejandra Guzmán para interpretarla en la serie.

Majida Issa asegura que en esta serie, el público descubrirá los esfuerzos y las dificultades a las que se enfrentó constantemente para poder posicionarse como una cantante de escala internacional. “Mucha gente diría ‘pues siendo hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán claro que es fácil’, pero no, no fue así. Muchos juzgan, pero con la serie quiero invitarlos a ver, a escuchar y a sentir la historia de una mujer inmensamente poderosa y también inmensamente frágil”, dijo.

Foto: Cortesía

A través de este proyecto, la séptima producción original que Imagen Television realiza, Issa pudo descubrir otro lado más personal de la compositora mexicana. “Cuando uno la ve es imposible no admirarle todo, es tremenda artista, cantante, bailarina. Pero lo más impresionante de Alejandra Guzmán es su fuerza, su capacidad de levantarse una y otra vez, de reinventarse, y su decisión generosa de volver a creer y volver a amar”.

La actriz recuerda que su primer encuentro con Alejandra Guzmán fue en un concierto de la gira Versus en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. “Ahí me dijo algo inesperado y hermoso: ‘Pinche colombiana’”, bromea Majida Issa imitando a la perfección la voz rasposa de Alejandra Guzmán.

“No, eso no fue lo hermoso. Me dijo: ‘Esto es muy raro para mí, es raro que hagas mi vida, pero me puedes preguntar lo que quieras. Yo lo único que te voy a decir es: sé tú y diviértete, porque finalmente eso es lo que soy yo, soy lo que quiero ser y hago lo que quiero hacer. Así que diviértete cabrona”, recordó la actriz.

La serie La Guzmán se ubica inicialmente en los años 80, donde comenzaba su carrera como cantante. Destaca la relación con sus padres y los éxitos y fracasos que vivió en lo personal y profesional.