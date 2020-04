¿Serie Los Simuladores está de regreso? Tony Dalton nos cuenta

Hace un par de semanas los fans de la serie Los simuladores, se emocionaron al ver a sus cuatro protagonistas mexicanos unidos en un video. Tony Dalton, Arath de la Torre, Alejandro Calva y Rubén Zamora realizaron un llamado al público para seguir las medidas sanitarias y el distanciamiento social para evitar la propagación del coronavirus, lo que causó revuelo.

Sin embargo, Dalton, quien dio vida a Mario Santos, explicó que la reunión a distancia del elenco sólo fue para realizar este video, pues las posibilidades de que la serie regrese son bajas. La decisión de realizar una tercera temporada está en manos de la televisora que emitió la producción entre 2008 y 2009, una de las más queridas del público.

“En algún momento hubo un acercamiento de mi parte hacia Televisa, hace un año o dos, para decirles ‘oigan, ¿por qué no se meten a Twitter y checan cuánta gente quieren que regrese las serie? Porque ahorita que más o menos no les está yendo tan bien, tal vez revivan algo que funciona, que siempre funcionó'. Pero me mandaron a volar, me dijeron: ‘zapatero a tus zapatos’”, confiesa vía telefónica.

Hoy el actor estrenará el último capítulo de la quinta temporada de Better Call Saul, en donde el actor ha interpretado a Lalo Salamanca, un personaje que de principio no estaba proyectado para toda la temporada, pero que gracias al trabajo actoral de Dalton logró quedarse.

Ver esta publicación en Instagram Servicio para la comunidad. Una publicación compartida por Tony Dalton (@daltonyco) el 1 de Abr de 2020 a las 5:51 PDT

“A este personaje le di la vuelta y quise hacer un tipo súper agradable, sociópata en sus sentidos. Esas personas a veces son las más amigables”, concluye.