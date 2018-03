Serie The Terror, de Ridley Scott, atrapará al público mexicano

Un viaje entre el suspenso y el miedo es la propuesta que The terror promete, una serie de 10 capítulos producida por Ridley Scott y basada en el best seller de Dan Simmons que hoy llegará a la televisión, con un elenco compuesto por Jared Harris (The Crown) y Ciarán Hinds (Game of Thrones).

“Creo que al público le va a gustar porque es una historia notable, basada en hechos reales. Espero que disfruten el guión y el mundo al que la historia nos adentra. Sucede en uno de los ambientes más inhóspitos del planeta”, comenta Tobias Menzies, quien junto con Harris y Hinds estelariza esta producción.

Con una experiencia en la que suma una nominación al Globo de Oro por su trabajo en Outlander, Tobias considera que esta producción cuenta con una calidad que impresionará al público. “Vivimos un periodo muy emocionante en la televisión. Algunos dicen que es su ‘edad de oro’ con presupuestos nunca antes vistos. Eso nos permite hacer una televisión de gran calidad. The terror es un buen ejemplo: la estética, el ritmo, la edición, la sensibilidad es muy cinematográfica”.

The terror ubica a un grupo de exploradores que se aventuran a un viaje por aguas inexploradas y que a su paso quedan varados en el hielo Ártico. En la búsqueda de su supervivencia no solo enfrentarán bajas temperaturas o lugares ausentes de vida, pues también deberán luchar contra los miedos y las alucinaciones que la desesperación puede provocar.

“En el show definitivamente no confiamos en el terror común. Creo que transportamos al público a un lugar donde enfrentarán cosas insoportables o inimaginables que podría ser una constante bastante universal”, explica el actor en referencia al terror como género, cuyo éxito ubica en la experiencia que provoca a los espectadores cuando lo ven en la pantalla.

“Creo que vemos historias de horror y suspenso con una expectativa de lo que podría suceder. De algo que si realmente lo experimentaras probablemente no sobrevivirías. Tal vez sea por la experiencia de estar cerca de la muerte o algo similar a ello que disfrutamos tanto estas historias”, dice Tobias, en su primer acercamiento al terror como género.

The terror tendrá su estreno a nivel mundial hoy con un doble episodio que será transmitido por AMC a las 21 horas.