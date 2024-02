Shakira lanza nuevo disco, "Las mujeres ya no lloran", ya tiene fecha de estreno

Shakira anunció la mañana de este jueves que volverá a la música con el lanzamiento de su disco ‘"Las mujeres ya no lloran".

Este proyecto pronto estará disponible en todas las plataformas digitales, por lo que se indicó que sus fans deben estar al pendiente de la información que pueda salir más adelante.

Gossip Shakira niega una nueva acusación de fraude fiscal en España por 6.6 mde

Desde hace unos días la intérprete de ‘Te felicito’ empezó a dar pistas acerca de este álbum, pues primero compartió en sus redes sociales una video con varias imágenes suyas, al igual que con un diamante, lo que provocó que se generaran diferentes especulaciones.

Fue así como más tarde la cantante colombiana dijo que sacará un nuevo disco luego de no haberlo hecho por siete años. Del mismo modo, tiempo atrás declaró que tenía muchos planes en mente, lo que también podría incluir el inicio de una gira internacional con la que visitará distintas ciudades.

¿Cuándo saldrá el nuevo disco de Skakira?

Fue a través de su cuenta de Instagram, que la exponente de ‘Ojos así’ reveló que su nuevo disco, ‘Las mujeres ya no lloran’ (Women no longer cry) , será estrenado el siguiente 22 de marzo.

Asimismo, la estrella del pop latino compartió una foto de la portada del álbum, así como otras fotografías que igual forman parte de este proyecto. Aprovechó este anuncio para enviarle un mensaje a sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Shakira (@shakira)

“No lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso”, sostuvo la cantante y luego añadió “La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico”.

Antes de finalizar con esta revelación, precisó “Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia”.

¿Shakira tendrá una gira?

Hace unas semanas, la artista de 47 años reveló que no descarta la idea de hacer un tour mundial próximamente, aunque no ha dado más detalles; solo ha dicho que su objetivo principal será centrarse en los temas que incluirá y no en el espectáculo.

“Armar una gira es divertido, pero es un gran esfuerzo y tienes que poner todo en la balanza y decidir qué es lo que los fans realmente quieren escuchar”, explicó en una entrevista para Billboard y luego agregó:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Shakira (@shakira)

“Quiero que las entradas sean asequibles. Pero para mí lo más importante es el repertorio. Por eso creo que mi próxima gira será la gira de mi vida, porque tengo muchas canciones”, puntualizó.

Publicado en El Sol de Puebla