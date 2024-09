Shakira anuncia “Soltera”, ¿tendrá una colaboración con Lele Pons, Anitta y Danna?

Shakira compartió en sus redes sociales que ya tiene lista una nueva canción para todos su fans, se trata de “Soltera”.

La cantante colombiana anunció que el sencillo estará disponible el 25 de septiembre y lo hizo acompañado de una interesante foto en donde la acompañan Anitta, Danna Paola y Lele Pons.

Aunque la intérprete no ha confirmado que exista una colaboración con las tres artistas, lo cierto es que la cuenta de Instagram del antro Liv informó que Anitta y Shakira estaban grabando un vídeo para el sencillo Soltera, que estrenarán próximamente.

En la fotografía que revela la fecha del sencillo, aparecen Danna, Anitta, Lele y Shakira brindando en un bar, rodeadas de personas.

Una semana atrás, la cantante de “Te felicito” publicó otro video en donde aparecen las cuatro cantantes acompañadas de un par de modelos bailando y disfrutando de una parte del coro de “Soltera”.

“México, Colombia, Brasil, Jamaica y Venezuela presentes”, escribió Shakira en su Instagram.

El video recuperó decenas de comentarios de sus seguidores que estaban emocionados por la nueva música de la barranquillera.

Shakira porfavor saca ya la música te lo pido ya no aguanto más ya quiero bailar un super hit es”, “Estoy felizmente casada pero ya me encanta esta canción” y “Shakira sacó la canción prohibida para los ex”, fueron algunas de las opiniones.

Fan acosa a Shakira en un bar

Shakira se encontraba junto a Anitta, Lele Pons, Danna y otras celebridades en el antro Liv de Miami, Florida.

La fiesta transcurría con alegría, por lo que Shakira se animó a subir en la barra para bailar, cuando se percató que un fan intentaba grabarla por debajo del vestido.

Al darse cuenta de la situación, la cantante le hizo una seña para que parara y trató de ignorar el suceso y continuó moviéndose al ritmo de la música.

Shakira leaves the stage after people were filming under her dress whilst she was dancing to her new single. People are GROSS. pic.twitter.com/AxlBw6yFZL — FEIM (@FeimM_) September 15, 2024

Al ver que el fan seguía tratando de grabar bajo su vestido, Shakira decidió bajar de la barra para evitar que la persona la siguiera acosando.

