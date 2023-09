Shakira arrasó en los MTV VMAs 2023 con presentación y la “tiraera” a Piqué

Una vez más la cantante Shakira volvió a hacer historia con la legendaria presentación en los MTV Video Music Awards 2023, actuación donde la barranquillera demostró que es una de las cantantes más relevantes de la industria musical internacional y en la que aprovechó para, una vez más, hacer una “tiraera” a su expareja Gerard Piqué.

Y es que, el mundo entero tenía los ojos sobre la cantante, y no era para menos, pues sería quien iba a recibir uno de los reconocimientos más representativos de la entrega de premios: el MTV Michael Jackson Vanguard Award, lo que representan una tradición de que, quien lo recibe, tiene que realizar un performance digno del astronauta dorado.

Fue así que, como si se tratase de un show de medio tiempo en el Super Bowl, la intérprete de “Monotonía” sorprendió no solo a los asistentes sino también a los millones de televidentes que fueron testigos de su actuación, con un espectáculo en el que interpretó varias canciones que han formado parte de su repertorio a lo largo de su carrera, sin faltar las de más reciente lanzamiento.

Te puede interesar: Entre llantos y baile: Taylor Swift se lleva la noche de los MTV VMA 2023

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shakira (@shakira)

La presentación de Shakira en los MTV VMAs 2023 y las canciones a Piqué

Fue la noche de este martes 12 de septiembre, cuando desde el interior del Prudential Center, en Newark, Nueva Jersey, Shakira comenzó su presentación demostrando su flexibilidad y al ritmo de “She Wolf”, para después poner a bailar a todos al ritmo de éxitos como: “Objetion”, “Whenever, wherever” y “Hips don’t lie”, entre otras.

No obstante, los momentos más emocionantes de su presentación fueron cuando cantó “Te felicito”, “TQG” y “Bzrp Music Sessions. Vol. 53”, mismas en las que una vez más lanzó su “tiraera” a su expareja y padre de sus hijos, Gerard Piqué.

El final de su actuación fue lo más emocionante de su show, pues al ritmo de “esto es pa’que te mortifique, mastique trague, trague mastique” y suspendida en el aire, gracias a una plataforma en la que todos pudieron ser testigos de la grandeza de la colombiana, fue como la cantante de 46 años terminó su performance, haciendo gritar de euforia a los presentes y ganándose una gran ovación.

Los premios y el discurso de Shakira

La noche de este martes, Shakira llegó al Prudential Center, en Newark, Nueva Jersey para la ceremonia de los MTV Video Music Awards 2023, acompañada de sus dos hijos: Milan y Sasha, a quienes les dedicó unas emotivas palabras.

Luego de haber realizado su espectacular presentación, la colombiana salió a recibir el distinguido Video Vanguard Award y su astronauta dorado, de manos de su colega y amigo Wyclef Jean -con quien canta el tema “Hip’s Don’t Lie”-, mientras dio su discurso en español -para honrar a la comunidad latina y a sus fans- en el que agradeció a los que le han ayudado en la industria, a las mujeres que la rodean, pero en especial a sus hijos.

“Quiero agradecer a los que han sido partícipes de mi carrera. Simplemente no podría vivir sin ellos. A mi disquera y las mujeres que han trabajado conmigo, son asombrosas. A mis padres. A mis hijos, Milán y Sasha, por hacerme sentir que mamá puede con todo (…) Quiero compartir este premio con todos mis fans por ser mi ejército y ayudarme a pelear cada batalla. Esto es para ustedes mi gente, mi gente latinoamericana. Los quiero muchísimo”, expresó.

A true dream team!!! Congrats to @shakira and @karolg on winning the #VMA for Best Collaboration 🥳 pic.twitter.com/UfuSaHnNCE — Video Music Awards (@vmas) September 13, 2023

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Es importante mencionar que otro de los galardones que Shakira recibió, fue al lado de la cantante Karol G, con quien ganó el premio a mejor colaboración del año por el tema “TQG”: “Solo diré tres cosas: ¡Que viva Barranquilla! ¡Que viva Medallo! ¡Que viva Colombia!”, dijo la barranquillera, mientras que la intérprete de “Provenza” agregó, “Si colaborar con la legendaria Shakira había sido impresionante, ¡tener un premio con ella es una cosa de otro planeta!”.





Publicada originalmente en El Sol de Puebla