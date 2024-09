Shakira dejó un escenario por culpa de un fan: intentó grabar debajo de su vestido

Shakira se encontraba junto a Anitta, Lele Pons, Danna y otras celebridades en el antro Liv de Miami, Florida.

La fiesta transcurría con alegría, e incluso Shakira se animó a subir en la barra para bailar la canción que estrenará con Anitta, la cual hace referencia a pasarla bien cuando estás soltera.

Ya arriba de la barra del DJ, Shakira estaba bailando al ritmo de la música hasta que se percató que un fan intentaba grabarla por debajo del vestido. Al darse cuenta de la situación, la cantante le hizo una seña para que parara y trató de ignorar el suceso y continuó moviéndose al ritmo de la música.

Al ver que el fan seguía tratando de grabar bajo su vestido, Shakira decidió bajar de la barra para evitar que la persona la siguiera acosando.

Shakira leaves the stage after people were filming under her dress whilst she was dancing to her new single. People are GROSS. pic.twitter.com/AxlBw6yFZL — FEIM (@FeimM_) September 15, 2024

¿Qué hacía Shakira con Anitta?

Mediante la cuenta de Instagram del antro Liv se informó que Anitta y Shakira estaban grabando un vídeo para su nuevo sencillo Soltera, que estrenarán próximamente.

En redes sociales se especula que la canción podría estrenarse el 19 de septiembre, pero hasta el momento no hay información oficial al respecto.