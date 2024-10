Shakira en México: se desahogan con memes al agotarse boletos en preventa de fans

Este martes inició la preventa de boletos para los conciertos que dará Shakira en Latinoamérica como parte de su gira "Las mujeres ya no lloran".

Desde tempranas horas, las redes se empezaron a inundar de tuits, historias de Instagram y sobre todo memes sobre lo difícil que era adquirir una entrada.

En redes sociales, las y los fans de la intérprete de "Antología" comentaron que los boletos se agotaron en cuestión de minutos, sobre todo los que son para las presentaciones en Colombia.

Otra de las cosas que comentaron en redes sociales tanto las personas que lograron comprar entradas como las que no, fue el número de fans esperando en la fila virtual.

"El Tour se llama "las mujeres ya no lloran"... entonces, por qué ya lloré 3 veces tratando de comprar las entradas?" y "Las mujeres ya no lloran pero si los que no alcanzamos boleto en México" son algunos comentarios que pueden leerse en redes sociales como X.

Desde el viernes pasado, la originaria de Barranquilla había dado a conocer que tendría una gira por América Latina, por lo que el registro para el código de fans también empezó a hacerce en cuestión de minutos.

Pero, esto también fue motivo de risas entre los seguidores de la intérprete de "Las caderas no mienten" pues resaltaron que a todas y todos les llegó el mismo código para la preventa.

Fechas de los conciertos de Shakira en México

Las ciudades de México confirmadas para los conciertos que se realizarán en 2025 serán Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Las fechas confirmadas son las siguientes:

Monterrey: 12 de marzo

Guadalajara: 16 de marzo

CDMX: 19 de marzo

"Mi gente, nos vemos pronto", dijo la originaria de Barranquilla, quien pocos minutos después de publicar las fechas de su nueva gira, ya había reunido miles de reacciones.