Shakira levanta la voz por futbolista condenado a muerte: “El mundial no importa más que la vida humana”

El pasado mes de noviembre, las autoridades de Irán detuvieron al futbolista Amir Nasr-Azadani, acusado de participar en las protestas a favor de los derechos de las mujeres, por lo que fue condenado a la pena de muerte. Ante esta situación, Shakira alzó la voz para pedirle a la comunidad internacional que prestara atención a este caso.

La exponente de ‘Ojos Así’ es conocida por tener un amplio historial dentro de la Copa Mundial de Futbol, pero en esta ocasión, en el marco del partido de Argentina en contra de Francia, ella decidió lanzar un comunicado en su cuenta de Twitter para hablar de la ejecución que podría sufrir este deportista por unirse a las manifestaciones.

Ella sostuvo que es urgente hacer algo por las personas que han sido víctimas del régimen de este país, que está en Medio Oriente, el mismo lugar en donde se encuentra Qatar y mantienen una legislación similar. Ella no ha sido la única que ha hablado de este tema, pues otros famosos y compañeros se han pronunciado.

¿Qué dijo Shakira de Amir Nasr-Azadani?

Shakira compartió un video en el que un joven argentino habla de la final del torneo que se realizará este domingo 18 de diciembre, pero también, menciona lo que está ocurriendo con el futbolista Amir, por lo que destaca que, sin importar el marcador, ninguno de los países involucrados tendrá algún beneficio real.

De esta manera, es como la cantante de 45 años le dice que está de acuerdo con él: “Yo también pienso como tú. El mundial, la navidad no pueden ser más importantes que la vida humana, los derechos de las mujeres, y aquellas voces que a la fuerza otros quieren silenciar. Hablemos de lo realmente importante o lancemos un grito unidos, mientras tengamos voz”, refirió.

Yo también pienso como tú. El mundial, la navidad no pueden ser más importantes que la vida humana, los derechos de las mujeres, y aquellas voces que a la fuerza otros quieren silenciar. Hablemos de lo realmente importante o lancemos un grito unidos, mientras tengamos voz. pic.twitter.com/bpkh1s04pc — Shakira (@shakira) December 17, 2022

En este sentido, la colombiana les pidió a los jugadores que están en ese partido celebrado en Qatar que, tomen en cuenta que uno de los colegas se encuentra en un proceso que podría terminar con su vida.

“Hoy en la final de la Copa del Mundo, solo espero que los jugadores en el campo y el mundo entero recuerden que hay un hombre y compañero de fútbol llamado Amir Nasr, en el corredor de la muerte, solo por hablar a favor de los derechos de las mujeres”, sostuvo la estrella del pop latino.

Para finalizar con su mensaje, ella colocó: “Ojalá haya más de un minuto de silencio en nuestros corazones para recordar lo importante y más de una voz unida gritando por lo justo”. Estos comentarios han generado miles de reacciones en la web.

The fight for equality and human rights should be praised not punished, I stand in solidarity with Amir Nasr. https://t.co/QkqC9fgymX



La lucha por la igualdad y los derechos humanos debe de ser reconocida y no castigada. Me uno en solidaridad con Amir Nasr. — Shakira (@shakira) December 17, 2022

¿Qué hizo Amir Nasr-Azadani?

Amir es un defensa del club de Iranjavan que de acuerdo con la agencia de noticias IRNA, fue detenido por provocar disturbios al orden público y pertenecer a un grupo armado que estuvo involucrado en la muerte de tres agentes de seguridad en las manifestaciones que se realizaron en el centro de Irán a favor de los derechos de las mujeres.

Se reveló que por lo menos 458 personas han muerto en la represión de las manifestaciones, según un balance establecido por la ONG Iran Human Rights (IHR), y al menos 14 mil personas han sido detenidas según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Esta ola de protestas nació a partir del caso de Mahsa Amini, una joven de 22 años que falleció tras ser detenida por la policía de la moral por infringir el código de vestimenta de la República Islámica, pues se presume que fue torturada por los oficiales.

Piden suspender el mundial en Qatar

Ante el arresto del deportista iraní, el senador español Rafael Hernando emitió una petición pública en la que le solicita a la FIFA suspender el mundial en Qatar para que se pueda cancelar la ejecución del deportista.

“Si la FIFA no interviene para evitar la ejecución del futbolista iraní, incluso paralizando el mundial si es preciso, es que ese organismo ha perdido definitivamente el alma”, expresó en su cuenta de Twitter el funcionario.

Por otro lado, el cantante Alejandro Sanz igual habló del tema: “Amir nasr-azadani está condenado a la horca por defender los derechos humanos. Por favor, seamos del equipo de la vida, de la justicia. Unámonos todxs en un grito de esperanza ante la barbarie diaria y continúa que ejerce Irán en contra de las libertades”.

Mientras que, la activista y actriz Sara Sálamo, también esposa de Francisco Alarcón, ex del Real Madrid y actual futbolista del Sevilla, pidió la intervención de la ONU lo antes posible:

“¿La ONU no va a frenar la ejecución de Amir Nasr-Azadani? ¿Los clubes no van a negarse a disputar la final de la FIFA si no se frena esta locura? Van a asesinar a un chico de 26 años por defender algo tan básico como que las mujeres debemos tener derechos humanos”, redactó.

La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) destacó: “FIFPRO está conmocionada y escandalizada por reportes de que el futbolista Amir Nasr-Azadani se enfrenta a la ejecución en Irán, después de hacer campaña por derechos de mujeres y libertades básicas en su país. Nos solidarizamos con Amir y pedimos la eliminación inmediata de su castigo”.

¿La @ONU_es no va a frenar la ejecución de Amir Nasr-Azadani?



¿Los clubes no van a negarse a disputar la final del @fifaworldcup_es si no se frena esta locura?



Van a asesinar a un chico de 26 años por defender algo tan básico como que las mujeres debemos tener derechos humanos. — Sara Sálamo (@SaraSalamo) December 14, 2022 FIFPRO is shocked and sickened by reports that professional footballer Amir Nasr-Azadani faces execution in Iran after campaigning for women’s rights and basic freedom in his country.



We stand in solidarity with Amir and call for the immediate removal of his punishment. pic.twitter.com/vPuylCS2ph — FIFPRO (@FIFPRO) December 12, 2022

Ronald Araujo, futbolista que forma parte del Barcelona comentó: “La lucha a favor de los derechos humanos no puede ser motivo de ejecución para nadie. Todo mi apoyo está con Amir Nasr-Azadani y su familia. El respeto a la vida está por encima de todo”.

Asimismo, el colombiano Radamel Falcao escribió: “Esto es inaceptable” y reafirmó su apoyo al joven detenido. Marc Bartra, ex del Borussia Dortmund y del FC Barcelona, criticó la indiferencia de la gente “¿Nos vamos a quedar con los brazos cruzados y mirando hacia otro lado? No se puede aceptar algo así, de ninguna manera”, indicó.

Borja Iglesias, quien es delantero del Real Betis de España, dijo estar a favor de la libertad de expresión y condenó la sentencia: “Es responsabilidad de todos acabar con esto”, afirmó el deportista.

