Shakira sigue facturando junto a Bzrp y Tiësto en los Latin Grammy 2024

Durante la premier de los Latin Grammy en su 25 aniversario, se reconoció a parte de los intérpretes de la música latina que se han destacado en diversas categorías, entre ellos Shakira y Bizarrap se coronaron como los mejores en la Interpretación de Música Electrónica Latina por su tema “Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Tiësto Remix)”.

“Conocí la música electrónica gracias a Tiësto. Cuando tenía entre 6 o 7 años, mi papá me lo mostraba y ahora pudimos hacer una canción juntos, el remix de esta canción tan grande con Shakira que ya ganamos el año pasado también, pero esto nos permite seguir compartiendo esta canción que tantas alegrías nos dio”, afirmó el argentino al recibir su premio.

“Muchas gracias, un abrazo grande a Tiësto que ha de estar por el mundo de gira y a Shakira, que es una reina, le quiero desear mucha suerte en el tour, mucho éxito, la va a romper toda”, agregó.

Desde la tarde de este jueves, en Miami comenzó un desfile de estrellas latinas, quienes deslumbraron con sus atuendos en la alfombra roja que se montó a las afueras del Kaseya Center.

Entre los que destacaron fue el mexicano Carin León, quien estuvo nominado a Mejor álbum de música mexicana contemporánea por “Boca chueca, vol. 1” y que, en el momento de su encuentro con los medios, esperaba ganar dicho premio para poder cerrar su gira actual y, próximamente lanzar dos discos, uno en el que regresará a los orígenes de la música regional mexicana y otro más totalmente en inglés, explorando el full country para conquistar nuevo público en Estados Unidos.

“Qué mejor ganar un Latin Grammy para irnos a casa a descansar recogiendo los frutos que hemos sembrado en este tiempo”, comentó León en entrevista durante el encarpetado, sin saber que, al comenzar la gala sería ganador de dicha categoría.

Mau y Ricky, Rauw Alejandro, Luis Fonsi, Ángela Aguilar, Christian Nodal, Anitta, Becky G, Karol G y Paty Cantú fueron algunas de las figuras que se dieron cita esta noche.

“Celebramos 25 años de Latin Grammy y hoy puedo venir con esa fortuna como nominada y en representación del consejo directivo del que formo parte. Considero que existe una enorme evolución en esta ceremonia porque se ha logrado que crezcan las membresía y se diversifiquen”, dijo Cantú.

Una de las que desfiló con ropa prestada, pero con la idea de homenajear a su artista favorito fue Mon Laferte, quien reconoció que acudió a la gala con una falda prestada de la actriz y cantante mexicana Astrid Hadad, a quien ha admirado mucho desde años.

“Quise homenajearla, así que le pedí prestada su falda porque es una mujer que me inspira muchísimo”, dijo.

Mientras que su discurso, además de agradecimiento por la invitación a la ceremonia, fue de empoderamiento femenino.

“Invito a que podamos ser libres creativamente, de pronto siento que hay más tabúes en las mujeres sobre temas que no se pueden tocar porque no se ve correcto, pero no debemos de caer en eso, hay que ser libres”, aseguró la intérprete de “Tu falta de querer”.

“No dejen de apoyar mujeres en la música, mujeres cantantes, compositoras, productoras, ¡denle que sí se puede!”, agregó Cantú.

El encargado de iniciar la fiesta fue Carlos Vives, quien recorrió parte de sus éxitos como “Fruta fresca”, “La bicicleta”, “Tierra del olvido”, “Volví a nacer”, “Robarte un beso” y “Pa’ Mayte”, con quien se unió en el escenario con sus compatriotas colombianos como Juanes, Camilo, Sebastián Yatra.

Vives será reconocido como Persona del Año en esta edición.