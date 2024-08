Shanik arremete contra Adrián Marcelo: usó su título para lastimarme a mí y a otros

Shanik Berman se unió a las peticiones realizadas en redes sociales para retirarle la licencia de psicólogo a Adrián Marcelo, tras sus recientes declaraciones contra Gala Montes y Briggitte Bozzo, con las cuales demostró que "no tiene ética profesional".

Tras la salida su salida de La Casa de los Famosos, Shanik Berman se dio cuenta que fue manipulada por Adrián Marcelo, por lo que se unió a estas peticiones y lamentó haber sido “tan tonta” por pensar que estaba con gente que "la amaba".

Es inaceptable Adrián Marcelo use una carrera de psicólogo para manipular, acosar, abusar de gente que tiene el corazón bueno, porque puedo decir que en mi corazón sólo había bondad y cariño para todos.Shanik Berman.

En entrevista con El Sol de México, Shanik enfatizó en que Adrián Marcelo hace mal uso del título, pues "no puedes estudiar psicología para lastimar a la gente, para usarla. Es como si un hipnotizador me hipnotizara para que yo robe".

Él usó una técnica y su título para lastimarme a mí y no va a parar conmigo, va a lastimar a varios, él no se para ahí.Shanik Berman.

La primera semana del programa, Shanik se posicionó como la favorita, incluso muchos la vieron como finalista, por sus entrevistas, comentarios, sus looks y hasta su muñeco de peluche “Jorgito”, que tenía el rostro de su esposo.

Sin embargo, el haberle dado la espalda a Mar, su propio equipo, al traicionarlos e intentar formar parte de Tierra, donde Adrián Marcelo, lidera fue lo que desagradó a la gente y se ganó el odio de muchos.

“Me arrepiento de haber sido tonta, manipulable, de creer que estaba yo con pura gente que me amaba, pero unos decían una cosa y otros decían otra cosa, yo sólo quería querer a todos y que todos me quisieran", enfatizó.

Tras las críticas, Shanik Berman confesó que no entró con ninguna estrategia, pues solo buscaba divertirse. Además, reconoció que quería "que fuera una casa hermosa, pacífica y cuando veía que eso no se daba porque me tiraban de un lado y del otro, me ponía triste y lloraba y luego me trataba de consolar a mí misma".

Shanik lamentó no haber escuchado a su grupo, ni hacer lo correcto; reveló que se confió de una mala persona, es decir Adrián Marcelo, y dijo que es posible que traicione a Mariana, Sian y a Gala.

Shanik ofrece disculpas a Mario Bezares

A su salida, la conductora de Shanik en Fórmula aseguró que “odia” a Mario Bezares e incluso dijo que ella creía que “Mayito” había puesto a Paco Stanley cuando fue asesinado. Tras sus declaraciones, Brenda Bezares amenazó con demandar a la periodista por difamación.

Sin embargo, la periodista aclaró que sus declaraciones fueron por "falta de sueño y de comida", lo cual también le impidió ver que Mario, Arath, Karime, Briggitte y Gala solo le trataban de decir la verdad.

Salí cansada y enloquecida de coraje de salir porque según yo todo mundo me quería y ahora sé que no. Mordí a quien no debía al lanzar mi cansancio, mi enojo, en decir una estupidez.Shanik Berman.

Además, reconoció que se retracta de sus declaraciones, prueba de ello es que antes de le comentaran sobre la demanda de difamación propuesta por Brenda, ella pidió una disculpa porque "enoloqueció".

¿Qué dijo Shanik sobre Marco Antonio Regil y su mamá?

Durante su participación en La Casa de los Famosos, Shanik aseguró que Marco Antonio Regil no se casó por la "sobreprotección" de su madre, Irma Sánchez, quien, según la periodista, lo presentaba como su "novio". Sumado a que él pudo haber amenazado a su mamá con no volverse a casar.

Estas declaraciones no fueron del agrado del conductor por lo que, Marco Antonio subió un video donde supuestamente estaba en Radio Fórmula buscando a Shanik para enfrentarla por dichas declaraciones.

Ante ello, sostuvo que el conductor debería darle "un curso a mi hija para que tenga la mamitis de él porque si alguien cuidó y trató como una diosa a su madre es Marco Antonio Regil, lo que quiero es que le dé un curso intensivo a mi hija”.