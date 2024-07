Potro se niega a dormir con Shanik en LCDLF y ella dice: "te echaste a todo AcaShore"

Shanik Berman se ha convertido en una de las integrantes favoritas del público de La casa de los famosos, sin embargo ello no la salva de no agradarle a algunos compañeros o de ser parte de retos. Durante una prueba que “la jefa” le impuso a Potro, el exAcaShore se negó a dormir con la periodista.

“La jefa” le puso el reto de dormir con Shanik Berman para devolverle su maleta, porque al inicio del reality show, él y Karime decidieron dejar fuera de La casa de los famosos sus pertenencias a cambio de que todos tuvieran papel de baño.

Aunque Potro aseguró que no dormiría con Shanik por respeto a su esposa, pues no le gustaría que ella durmiera en la cama con otra persona, posteriormente evidenció que no le gustan algunos comentarios de la periodista.

¿Potro no se lleva bien con Shanik Berman?

Al inicio, Potro aseguró que no dormiría con Shanik por respeto a su esposa y no porque tuviera nada contra ella, pues quería “respetar” y recalcó que no se “metería en la cama con una señora casada”.

Tras su comentario, Shanik aseguró que “él se echó a todo AcaShore”, por lo que no entendía su postura. Sin embargo, sus compañeros lo defendieron al recordar que tiene un hijo y no le daría “buena imagen”.

Se echó a todo AcaShore y ahora resulta que es muy persignado. Ahora es San Potro.Shanik Berman.

La postura de Shanik inmediatamente molestó a Potro, pues aseguró que no sabe si tomar sus comentarios “a broma”.

Ya lo dijo tres veces. Si la primera no pegó, no debe repetirlas tres o cuatro hasta que alguien se ría, no es chistoso.Potro Caballero.

Shanik se defendió asegurando que Potro siempre se burlaba de ella.