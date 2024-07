Shannen Doherty, la actriz que conquistó la tv en la década de los 90

Fue por años la favorita de la televisión, a Shannen Doherty le bastaron dos personajes para convertirse en una de las actrices más populares de la década de los noventa, aunque de ambas haya salido antes de llegar al final.

La actriz, quien falleció a consecuencia del cáncer de mama que le diagnosticaron en 2015, protagonizó “Beverlly Hills 90210” (1990) y “Hechiceras” (1998), series que despuntaron como favoritas de la audencia joven que se tenía que sentar frente al televisor, a una hora determinada, para poder seguir las historias.

En la última etapa de su vida, cuando supo que no había un retorno en el avance de su enfermedad, Doherty se dedicó a dejar en regla todos sus documentos, e incluso vendió todas sus pertenencias para no dejar a su madre pendientes por resolver.

La actriz compartió en varios momentos su estado de salud, principalmente cuando le hicieron el diagnóstico inicial y hasta hace unos meses, cuando compartió que no había nada más que hacer.

Sus personajes de Brenda Walsh en “Beverlly Hills 90210” y de Prue Halliwell en “Hechiceras” permanecen en la historia de la televisión de Estados Unidos, dos protagonistas que conquistaron también a la audiencia de América Latina.

La historia de Brenda Walsh en “Beverlly Hills”

Vivir en Beverlly Hills, cursar la preparatoria, ser parte de una familia sin problemas económicos, así se introdujo a ocho personajes que daban vida a un grupo de amigos, en el día a día de una típica escuela.

Las aventuras giraban en torno a Brando (Jason Priestley) y Brenda Walsh (Shannen Doherty), mellizos, recién llegados al vecindario, pertenecientes a una familia ejemplar, como las que vendía la televisión en esa época.

Se les unieron Donna (Tori Spelling), Jennie Garth (Kelly ), Gabrielle Carteris (Andrea), Ian Zering (Steve), Luke Perry (Dylan) y Brian Austin Green (Dave), quienes reflejaban las personalidades principales de cualquier centro de estudios de la época, logrando una conexión con el público. La serie se transmitió de 1990 al 2000, pero Doherty sólo llegó hasta la cuarta temporada

Jason Priestley le dedicó un mensaje de despedida en su cuenta de Instagram: “Sorprendido y triste al escuchar la noticia de la muerte de mi amiga Shannen. Ella era una fuerza de la naturaleza y la voy a extrañar. Mando amor y luz a su familia en este momento de oscuridad”.

Prue Halliwell en "hechiceras"

Después de su salida del drama adolescente, Shannen Doherty obtuvo la oportunidad de protagonizar “Hechiceras”.

La serie sobre tres hermanas con poderes sobrenaturales que luchaban contra las fuerzas del mal, mientras intentaban aparentar que llevaban una vida normal, la volvió a convertir en estrella de la televisión.

En “Hechiceras”, que originalmente se llamó “Charmed”, hizo el papel de “Prue Halliwell”, la mayor de las hermanas, pero por problemas con la producción y con su coestrella, la actriz Alyssa Milano dejó la serie en 2001, la sustituyó Rose McGowan.

Fue una niña de la pradera

En su etapa como actriz infantil, Shannen Doherty participó en el clásico de la televisión “Little House on the Praire”, serie en la que hizo el papel de “Jenny Wilder”, mismo que repitió en las películas para televisión “Little House: The Last Farewell” y “Little House: Bless All the Dear Children”.

También fue parte del elenco de películas como “Girls Just Wanna Have Fun”,”Burning Palms”, “Encounter with Danger” y “Beautiful Outsiders”.

En la última etapa de su carrera se dedicó a los relity shows, hizo “Dancing with the Stars”, donde fue pareja de Mark Balls; “Off the Map With Shannen & Holly”, sobre viajes teniendo como compañera a Holly Marie Combs, con quien hizo “Hechiceras”.

En 2023 estrenó el podcast “Let’s Be Clear”, en el que abordó su vida y su diagnóstico de cáncer.