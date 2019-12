Shawn Mendes hace magia en México

No hizo falta un gran escenario ni una súper producción para que Shawn Mendes conquistara a sus fans en los tres conciertos en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

Sólo necesitó de cuatro músicos, su voz, guitarra y su sonrisa angelical para que los 15 mil fans que se reunieron en cada fecha se desgarraran la garganta como muestra de amor al canadiense de 21 años.

Alrededor de las 20:20 horas, el cantante apareció sobre el escenario que resguardaba atrás una pantalla circular gigante. Lost in Japan, There's nothing holdin' me back y Nervous fueron los primeros temas de la noche, durante los que las pulseras que fueron repartidas por la producción entre los seguidores comenzaron a prender y apagar en sincronía con el ritmo de la música.

"El público de la Ciudad de México es muy fuerte y puedo sentir una magia real en este lugar", dijo el cantante como respuesta a los gritos que no pararon en los más de 90 minutos que duró el concierto.

Tras la euforia que causó una versión en piano de Señorita y I Know what you did last summer, duetos que realizó con su novia Camila Cabello, su novia, Mendes se cambió a un escenario alterno en medio del recinto donde recibió una bandera mexicana que puso sobre su piano.

Entonces rindió homenaje a Whitney Houston con I wanna dance with somebody y siguió con Because I had you.

Antes de despedirse, Mendes presentó sus éxitos If I can't have You y Mercy, que concluyeron el concierto.