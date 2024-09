Shōgun se lleva los aplausos como Mejor Serie Dramática en los Premios Emmy

Lo que muchos esperaban se cumplió. Shogun, además de ser la serie más nominada con 25 menciones, ganó como Mejor Serie Dramática en la 76 edición del Premio Emmy.

El proyecto, que plasma la lucha por el poder en la sociedad del Japón medieval, al mostrar los problemas políticos y culturales, se llevó 18 premios, incluyendo 14 en categorías técnicas que se entregaron hace una semana.

“Gracias por la fe que le tuvieron a este increíble equipo, compartimos este premio con el elenco, un equipo extraordinario de Japón y Estados Unidos y a los que adaptaron piezas Samurai. La pasión y los sueños heredados de ustedes han cruzado océanos y fronteras, gracias“, afirmó el protagonista Hiroyuki Sanada, en japonés.

Gossip Shōgun es la gran favorita para la próxima entrega del Emmy

Este domingo, sobre el escenario del Peacock Theater de Los Ángeles, se hizo historia ya que los actores principales obtuvieron su primer premio Emmy. Anna Sawai, de Nueva Zelanda, destacó como Mejor actriz Dramática; Hiroyuki, de Japón, triunfó como Mejor Actor Dramático, mientras que el director Frederick E.O. Toye hizo lo suyo dentro de su categoría.

“Estaba llorando antes de que anunciaran mi nombre. Gracias a la Academia por nombrarme al lado de compañeras de categoría cuyo trabajo crecí viendo y amo, gracias a todo el equipo por creer en nuestra historia, a cada integrante del equipo, a mi familia, mamá te amo, me enseñaste a ser estoica así pude interpretar este papel. Esto es para las mujeres que no esperan ser nada y terminan siendo ejemplo“, comentó Anna, entre lágrimas.

Por otro lado, Elizabeth Debicki ganó como Mejor actriz de reparto por su papel de la princesa Diana de Gales en The Crown.

“Gracias por confiar en mí, a nuestros productores, por el trabajo tan duro, maquillaje, peinado, fue un regalo trabajar con ustedes, interpretar este papel basado en este increíble ser humano ha sido un privilegio, muchas gracias”, dijo.

Te puede interesar: Bebé Reno gana seis categorías de los Premios Emmy

Por otro lado, Billy Crudup recibió la estatuilla como Mejor actor de reparto por The Morning Show, mientras que Mejor Guion se lo llevó Will Smith por Slow Horses-Negotiating with Tigers.

“Vengo en son de paz“, bromeó al inicio con su discurso, el escritor por la similitud de su nombre con el actor de Hombres de negro.

“Quiero agradecer por creer en este programa, por todo su apoyo, sabiduría, a los escritores, a mi agente maravilloso, mi esposa, mis hijos, mis colaboradores, Gary Oldman, todo el elenco por hacer la mejor versión de este guion“, agregó el ya triple ganador de este premio.

En el rubro de Dirección, Steven Zaillian ganó su trofeo por Ripley, en Miniserie o película para televisión, superando a la mexicana Issa López por True Detective.

Ganadores de las categorías de Drama en los Premios Emmy

Mejor actriz de reparto de serie dramática: Elizabeth Debicki, The Crown

Mejor actor de reparto de serie dramática: Billy Crudup, The Morning Show

Mejor Dirección en una miniserie, telefilme o especial dramático: Steven Zaillian, Ripley

Mejor guion de serie dramática: Will Smith, Slow Horses-Negotiating with Tigers

Director Serie de Drama: Frederick E.O. Toye, Shogun

Mejor actor dramático: Hiroyuki Sanada, Shogun

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Mejor actriz dramática: Anna Sawai, Shogun