Sí habrá festival de Reading y Leeds este verano

El festival de música de Reading y Leeds, en Inglaterra, volverá a celebrarse este verano, del 27 al 29 de agosto, tras la cancelación de la edición de 2020 a causa de la pandemia.

Así lo anunció este miércoles la organización del evento en un mensaje en Twitter, dos días después de que el Gobierno británico revelara su hoja de ruta para la desescalada, con la mirada puesta en levantar todas las restricciones para el 21 de junio.

Stormzy, Post Malone, Liam Gallagher, Queens of the Stone Age y Lewis Capaldi son algunos de los artistas ya confirmados, junto con Catfish and the Bottlemen, Disclosure o Charli XCX, que se turnarán para actuar en los escenarios al aire libre de Reading y Leeds.

"Tras el reciente anuncio del gobierno [británico], estamos impacientes por volver a los campos este verano", expresó en redes sociales la organización del festival, pendiente de anunciar más nombres del cartel.

A pesar de la incertidumbre que hasta ahora había en torno a la edición de este año, el evento ya tenía las entradas a la venta desde el pasado verano, cuando prometió regresar en 2021 por todo lo alto, con un festival "más grande y mejor".

Un poco de historia

Los festivales de Reading y Leeds son un dos festivales de música anuales que tienen lugar en Reading y Leeds, en Inglaterra. Los eventos tienen lugar simultáneamente el viernes, sábado y domingo del fin de semana festivo de agosto.

Reading se lleva a cabo en Little John's Farm, en Richfield Avenue en el centro de Reading, cerca del Puente Caversham, mientras que el evento de Leeds se lleva a cabo en Bramham Park, cerca de Wetherby, en los terrenos de una casa histórica.

Los campings están disponibles en ambos sitios y los boletos de fin de semana incluyen el campamento. También se venden entradas diarias.

Reading es el más antiguo de los dos y es el festival de música popular más antiguo del mundo que aún existe / Reuter

Reading, que es el más antiguo de los dos, es el festival de música popular más antiguo del mundo que aún existe. Muchas de las bandas más importantes del Reino Unido e internacionalmente han tocado en el festival durante cinco décadas.

El festival ha tenido varias fases musicales a lo largo de los años, pero desde que se adoptó el formato actual de dos sitios en 1999, el rock alternativo, indie, punk y metal han sido los principales géneros presentados en su cartel.

Más recientemente, el hip-hop también ha comprendido una proporción cada vez mayor de la alineación, incluidos los titulares de artistas como Kendrick Lamar y Post Malone.

El festival de Reading se conocía originalmente como National Jazz Festival, y fue concebido por Harold Pendleton (otrora fundador del Marquee Club de Londres, en 1958) y se celebró por primera vez en Richmond Athletic Ground en 1961.

A lo largo de la década de los sesentas, el festival se movió entre varios Londres y Home Los sitios de los condados, que se llevaron a cabo en el hipódromo de Windsor, Kempton Park, Sunbury y Plumpton, antes de llegar a su hogar permanente en Reading en 1971.

Desde 1964, cuando el festival agregó una sesión de viernes por la noche al formato original de sábado y domingo, se ha organizado durante tres días, con la única excepción de 1970, cuando se agregó un cuarto día, desde el jueves 6 hasta el domingo 9 de agosto.

