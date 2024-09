Sian Chiong se avergüenza por cómo jugó en LCDLF y asegura que no regresará a Cuba

En una entrevista para El Sol de México, Sian Chiong de origen cubano, admite que se arrepiente por sus actitudes dentro de La Casa de los Famosos, debido a que tras su eliminación descubrió que es uno de los más rechazados por el público.

"Yo espero que México pueda comprender que era un juego el cual decidí jugarlo de una manera en donde yo mismo me arrepiento”, expresó el actor.

“Se trata de reflexionar, darse cuenta que fue una versión que hasta a mí mismo me avergüenza, no me pareció la mejor, pero lo hecho, hecho está, era un juego y yo decidí jugarlo así, que no estoy para nada orgulloso de lo que hice. Entiendo los rencores y el dolor, pero ojalá en algún momento puedan entenderlo”, agregó.

El pasado domingo, Chiong fue eliminado del reality, días después de que Adrián Marcelo, otro de los participantes del show, decidiera dejar la casa tras las controversias que desató por su comportamiento agresivo. El actor asegura que buscará mantener su amistad con el youtuber.

“No se trata de darle la espalda a un amigo en momentos difíciles, cuando comete errores no se trata de juzgar a las personas, yo he cometido muchos errores, estoy pidiendo que no se me juzgue y si yo pido eso, no creo que el ejemplo correcto, para ser congruente, sea darle la espalda a alguien que cometió un error”, explicó Chiong.

“Seguramente lo que más apreciará en estos momentos es que alguien por lo menos le dé una palmada en el hombro, si él está de acuerdo con que seamos amigos, mi mano estará ahí para apoyarlo como cuando él lo hizo conmigo cuando yo estaba mal”, sostiene el actor de 31 años.

No tiene planes de regresar a Cuba

A su salida del programa, el cubano observó el “odio” que ha recibido en redes sociales. “Quería que me conocieran que soy muy alivianado, tranquilo, me confié demasiado de esa forma de ser mía, pero olvidé la parte competitiva que nunca había sido sacada al aire porque no había estado en un reality, ese otro lado mío no me gustó, y si a mí no me gustó, a la gente menos, entiendo todos los comentarios”, reconoce.

Aclaró que él no dijo en la casa que en su infancia, su familia fue pobre. “Es algo que sí me da bastante dolor porque la gente no tiene el conocimiento de cómo fue mi vida, cómo fueron las cosas. Yo sólo contaba ciertas partes que me preguntaban o las que yo tenía enfocadas en algún momento, pero nunca dije que mi situación fuera la peor de la peor, mi situación fue humilde, no fue fácil, pero no era la peor”.

Y tras confirmar que su padre es un director de televisión, explica que éste no siempre tuvo trabajo, “no tuvo proyectos durante algunos años cuando era yo niño y cuando agarraba proyectos, la cantidad económica que ganaba no era la mejor y además lo que ganaba no daba como para todos, una parte era para sus papás, sus otros tres hijos y otra para mí.

“Por eso yo decía que tenía que sacrificarme muchísimo para poderme dar un lujo como irme a tomar un helado, siempre lo conté desde el cariño, esa fue mi intención. Siempre aceptar las cosas y pedir disculpas“, asegura.

“Yo no tengo planes de regresarme a Cuba por ahora, no creo que la solución a mis problemas sea darles la espalda, la solución a todo en la vida es enfrentarlos, dar la cara, poner el pecho y el tiempo a veces es tu mejor consejero, te ayuda, pero eso se verá más adelante”.

Todo era una broma

El actor se disculpó por sus acciones que asegura, fueron “bromas”, o no fueron con intenciones negativas.

Al respecto, agregó, “He visto toda la ola de comentarios, es lo que más me duele. La competitividad, el ganar, sobrevivir, son sentimientos muy egoístas, eso te va haciendo que todo lo que tú sientes se potencie en sentimientos negativos y cometas muchos errores de los que no te das cuenta en el momento. Hasta que te alejas te das cuenta de las estupideces que nunca debiste haber hecho”, concluye.

La final de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México” se llevará a cabo el 29 de septiembre, a las 20:30 horas, por Las Estrellas.