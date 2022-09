Siddhartha, sorprendido de su éxito; logra sold out en el Palacio de los Deportes

En reconocimiento a toda su carrera discográfica, que abarca los discos Why you?, Memoria futuro y hasta su sexta producción, 00:00, con el sencillo Brújula, Siddhartha recibió Discos de Platino y Oro por ventas y descargas, previo a su segundo concierto sold out en el Palacio de los Deportes, del que informó “se va a grabar en audio y video, porque la ocasión vale la pena tenerlo registrado, aunque no creo que se haga un álbum en vivo, pero si grabaremos partes del concierto”.

Roberto López presidente de Sony Music México, describió como “brutales”, los sold out del par de conciertos en la Ciudad de México, “y en el resto del país se están vendiendo boletos en todos los rincones, para luego recorrer Sudamérica y España”.

Siddhartha sostuvo que ya quería uno de estos reconocimientos, “ahora ya son demasiados, me van a tachar en casa de vanidoso, pero sí estoy bien contento”. Recordó que cuando inició de manera independiente, “siempre conté con la prensa, siempre me han abierto el paso y me han hecho el honor de compartir la información de lo que hago. Estoy agradecido con todos. Muchas veces hay gente que se queja de la prensa, yo no tengo quejas en absoluto”.

Siddhartha al contar con cinco de sus cortes en las plataformas digitales ha logrado 194 millones 662 mil 325 reproducciones, y al respecto señaló: “Tengo muy presente esto, me siento agradecido y honrado de que la gente escuche mi música, que aprecie lo que hago. Me siento igual que siempre me he sentido, agradecido, no es algo que sumen las descargas de mi música a mi vanidad o ego, sino es algo motivante para hacer más y mejor música. Ese es el compromiso conmigo mismo y con la gente que me escucha.

Al ex integrante de Zoé, actualmente cada mes lo escuchan dos millones 523 mil 325 personas, “sí es un montón de gente, por eso estamos aquí celebrando a esos escuchas y muchos han estado en estos dos Palacios de los Deportes”.

Hizo saber que como, "artista no le hago tanto caso a los reconocimientos. Aunque si son espontáneos, los recibo y me enorgullecen, esto es más lindo, que lleguen de sorpresa y no estar esperándolos”.

Para el recién estrenado papá y pareja de la influencer Yuya, comentó que cada escenario que ha pisado lo han llevado hasta el cielo: “Cuando hice el primer Lunario, para mí era mi palacio, llegó Plaza Condesa y en ese momento fue lo más grande para mí, luego dos Metropólitan y un Auditorio Nacional. A cada uno lo he visto como un paso importante. No es que no tenga aspiraciones hacia adelante, pero me gusta más vivir en el presente, vivir este momento, disfrutar este día y luego ver qué pasa. No me había imaginado estar en el Palacio de los Deportes y ya estoy aquí con dos sold out”.

Respecto al álbum 00:00, dijo que hace alusión al reseteo, “esto es, cada día darle vuelta a la página y ponerte a reinventar y hacer cambios en uno. Digo es una oportunidad para mí, a través de la música poder plasmar esos pensamientos. Me siento en un momento en que tengo mucho qué decir, por hacer, por vivir y por disfrutar”.

Y resaltó que “para mí el éxito fue cuando hice mi primer show con 10 personas como espectadores. No sé cuál es la clave del éxito, pero siento que siempre he sido honesto con mi música. La música que hago es la que me gusta y me expreso honestamente y nunca le he fallado a mi naturaleza musical. Y el mayor fan, soy yo. Eso cuando haces las cosas amor, transparencia y honestidad haces lo que te gusta más allá de perseguir la fama o el reconocimiento, eso se transmite y se huele”.