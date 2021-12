Siempre supe que era un show; lo mío es la música: Germán Montero tras ganar MasterChef

“Mi sensación es muy fuerte, sí me veo como ganador", contó días antes de la gran final que lo declaró ganador del reality culinario MasterChef Celebrity México en su primera edición. Germán Montero reconoce en entrevista que “en este tiempo he experimentado lo bueno, lo malo y lo demás, pero tampoco me la he creído. Me queda bien claro que es un show de televisión, de competencia individual, de corazón y de estómago”.

El ex vocalista de La Arrolladora Banda el Limón, se mostró agradecido por vivir "este interesante proceso, lo que llegaron a la final son grandes cocineros, grandes amigos, nos queremos y nos respetamos”.

Reconoció que en el siglo pasado, ver a un cantante en una cocina a nivel nacional en televisión era impensable. "La industria del entretenimiento ha cambiado, la televisión ha evolucionado, considero que es una gran responsabilidad llegar a la gente, en una emisión que es muy familiar, este proyecto es un gran acierto para nuestro país, que luego está lleno de malas noticias, de malas energías y vernos cada noche por televisión reúne a la familia y rescata el amor por la comida, por la cocina. Me siento orgulloso de haber sido tomado en cuenta por lo cual estoy sumamente agradecido”.

Montero también agradece ser originario de Sinaloa, donde aprendió algo de cocina: “Yo no soy chef, pero he aprendido a cocinar gracias a gente cercana, sé de mariscos y carnes porque en la región donde resido, es lo que se consume".

Tras esta experiencia, volverá a lo suyo, una carrera solista en la música regional mexicana, con éxitos como Si tu amor no vuelve y No estaba en mis planes. “Mi vida continuará en la música, grabando canciones, videos, más conciertos en vivo y si me vuelven a ofrecer proyectos de televisión, tengo que analizarlos y ya veremos”, detalló.