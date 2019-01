Sigue aquí la 76 edición de los Globos de Oro

Ellos son los nominados a los Globos de Oro 2019

MEJOR DRAMA

Black Panther

BlacKKKlansman

Bohemian Rhapsody

A Star is Born

If Beale Street Could Talk



MEJOR COMEDIA O MUSICAL

Crazy Rich Asians

The Favourite

Green Book

Mary Poppins Returns

Vice

MEJOR DIRECTOR

Bradley Cooper, A Star is Born

Alfonso Cuarón, Roma

Peter Farrelly, Green Book

Spike Lee, BlacKKKlansman

Adam McKay, Vice

MEJOR ACTOR EN DRAMA

Bradley Cooper, A Star is Born

Willem Dafoe, At Eternity's Gate

Lucas Hedges, Boy Erased

Rami Malek, Bohemian Rhapsody

John David Washington, BlacKKKlansman

MEJOR ACTOR EN COMEDIA O MUSICAL

Christian Bale, Vice

Lin Manuel Miranda, Mary Poppins Returns

Robert Redford, The Old Man & The Gun

Viggo Mortensen, Green Book

John C. Reilly, Stan & Ollie