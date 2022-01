Silvana Estrada defiende la honestidad en la música

Silvana Estrada es la primera mexicana que firmó con el sello de música independiente Glassnote Records, fundado por el prestigiado músico Daniel Glass, pero su disco debut, Marchita tardó casi dos años en salir al mercado, por las negociaciones que hizo con la compañía y la pandemia. El resultado dice, es totalmente honesto.

“No importa el género musical, un artista tiene que ser congruente, lo más importante es la honestidad, defender tu propuesta porque crees en ella”, dice la cantante veracruzana en entrevista.

“De eso se trataron las negociaciones con Glassnote, todo fue muy respetuoso, Daniel estaba por ahí, atento, no impuso nada, puedo decir que este es el disco que yo quería hacer. Se atravesó la pandemia y retrasó la salida del disco, pero pudimos sacar los sencillos”, agrega la artista, que acompañó a los guitarristas mexicanos Rodrigo y Gabriela en su gira por 11 ciudades de Estados Unidos en octubre pasado.

Marchita es el registro de un momento de pérdida amorosa en su vida, que, al ir grabando poco a poco, le permitió no sólo cuidar cada detalle, tanto del sonido, como de la estética visual de los videos en blanco y negro de los sencillos Te guardo, Tristeza y Marchita (el video de La corriente, fue grabado a color, pero en una plaza del Palacio Real de Madrid completamente vacía, acorde con el sentimiento del álbum), sino experimentar una catarsis.

“Para mí fue terapéutico. Siempre que me pasa algo que no alcanzo a comprender, que no puedo expresar porque las palabras no me alcanzan, escribo. Así escribí estas canciones en un momento de mi vida que ya está superado. Las mismas letras me pedían cierto ambiente, por eso grabamos los videos en blanco y negro, aunque ahora he vuelto a poner color a mi vida”, reconoce la cantante, nacida en una familia de lauderos de Coatepec, Veracruz.

A pesar del ánimo de este disco, Silvana Estrada es tajante: “La nostalgia es un estado de ánimo, pasa, como pasa todo. La tristeza es pasajera, igual que la felicidad, pero nos presionan tanto con ser felices, nos han vendido la idea de que la felicidad es algo permanente, yo prefiero la tranquilidad que la felicidad, prefiero la paz, siempre”.

Pero no son buenos tiempos para la paz, admite. A punto de iniciar su primera gira por Estados Unidos y Canadá, que llegará a 22 ciudades, y arrancó este jueves, refiere “la nueva angustia” que la pandemia causa en el medio artístico.

“Es un miedo nuevo. Ahora tenemos que cuidar la salud de los conciertos, sí es una presión grande, hay que vigilar muchos aspectos para la seguridad de todos, pero me siento muy emocionada de tocar Marchita en vivo”.

No es desconocido para ella el nuevo protocolo sanitario. En plena pandemia ha ofrecido varios conciertos en vivo, además de unirse a la edición especial de Tiny Desk (Home) Concerts con una sesión grabada en el taller de laudería de sus padres. Antes de la gira con Rodrigo y Gabriela en Estados Unidos, entre julio y agosto ofreció 16 recitales en España, en algunos de los cuales compartió escenario con colegas como Jorge Drexler y Leiva.

“Sí es complicado, pero también creo que ya es tiempo. La gente necesita salir y reencontrarse. Así como escribir las canciones y grabarlas ha sido terapéutico para mí, creo que pueden acompañar al público, arroparlos”.

Marchita, el primer disco que lanza con Glassnote Records, ya está disponible en formatos físico y digital, e incluye temas como Ser de ti, el último sencillo que difundió antes de la salida del álbum, Más o menos antes, Sabré olvidar y La enfermedad del siglo.