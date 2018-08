Silvia Navarro y Osvaldo Benavides protagonizan la obra Cuando los mundos colapsan

Adrián Vázquez crea una obra especialmente para Silvia Navarro y Osvaldo Benavides titulada Cuando los mundos colapsan y aunque el título podría sonar muy violento, se trata de todo lo contrario, pues son dos personas que se conocen y se enamoran, al grado de abandonar cada uno sus actividades para crear juntos, un nuevo camino.



En conferencia de prensa, Silvia Navarro y Osvaldo Benavides hablaron sobre esta puesta en escena que se estrenará el 10 de agosto próximo en el teatro López Tarso, ubicado en avenida Revolución y comentaron que a pesar de que el estreno está ya muy próximo, siguen afinando detalles para que la primera función sea perfecta.

“Somos sólo dos personas en el escenario, no hay más, la obra no necesita a nadie más, pues se trata de dos personas que están dispuestas a empezar de cero con tal de no perder su relación, cada uno abandonará cosas y a personas que no sé si en la vida real estén todos listos para hacerlo, en lo personal me encantó, pues creo que muestra que todos debemos obedecer a nuestros instintos y ser felices”, expresó el actor.

Por su parte, Silvia Navarro comentó que para ella fue explorar un mundo donde las cosas no pueden esperar, ni tampoco ser indecisa, “mi personaje Valeria, es parte de una historia de amor, de esperanza y optimismo, de casualidades, de eventos históricos, pues se encuentra con Richard y cuando lo conoce ya no lo quiere perder”, expresó al actriz.

Por su parte, el creador de esta historia Adrián Vázquez, comentó que la idea surgió desde hace tiempo, “salió de pláticas, de desayunos de ganas de trabajar juntos Silvia y yo, y a partir de ahí se empezó a generar el texto, luego yo le propuse a Osvaldo y ella dijo que también estaba pensando en él.

“Mis obras son hechas con actores con los que he tenido la experiencia de trabajar, pues saben que van personalizadas y ellos tienen mucho que aportar, el texto cambia y se redirige a medida que se llevan a cabo los ensayos, por lo que puedo decirte que no está totalmente terminado”, expresó”.