Silvia Pinal admite problemas en su familia y envía mensaje a Michelle Salas

Silvia Pinal, primera actriz y matriaca de la dinastía Pinal como es Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán, Luis Enrique Guzmán, nietas; Stephanie Salas, Michelle Salas y Frida Sofía; colocó un mensaje dirigido a sus familiares a través de Instagram.

En un video, la artista advierte: "Estoy aquí, porque me han pedido que haga yo un comentario. Si me interesa hacer un comentario, porque últimamente las cosas en mi casa, en mi familia están muy inseguras muy difíciles, muy raras y de pronto tengo cosas que nunca he tenido y me faltan c osas que nunca me han faltado".

Sin refererise a un hecho en particular, continúa: "Si quisiera yo que tanto Michelle (Salas, hija de Luis Miguel y su nieta Stephanie Salas) y a Michelle yo la quiero mucho y Michelle es muy inteligente y ella puede entender lo que estoy pidiendo. Michelle tiene que ayudarnos a que las que vienen atrás que son más chicas que ella, que las pueda ayudar y si necesita mi ayuda, se la voy a dar, para eso estoy para ayudarlas para que salgan, para que triunfen, para que enseñen a la gente la bonita familia que somos".