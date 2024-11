Silvia Pinal dedicó 70 años a trabajar en la televisión

Silvia Pinal tenía 19 años de edad cuando formó parte del talento artístico de la recién estrenada televisión mexicana en el año de 1950, por lo que es considerada pionera. Fue actriz de telenovelas, conductora y productora de sus propios programas de variedades y unitarios. Fue la primera mujer productora ejecutiva de telenovelas en Televisa, al comienzo de la década de los 80.

También creó uno de los programas unitarios de denuncia contra la violencia femenina y el más longevo de Televisa: Mujer… Casos de la vida real, ella presentaba cada capítulo y hablaba de dichas problemáticas que eran dramatizadas, pero basadas en hechos verídicos. Este programa inició transmisiones en 1985 y se mantuvo al aire hasta el 2007 en el canal Las Estrellas y con repeticiones hoy en día en el Canal 9.

La exdiputada y exsenadora aprovechó la experiencia adquirida como presidenta de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) en los 90, en donde pudo comprobar y verificar cuánto cobraban sus homólogos por la repetición de las obras audiovisuales en la televisión, en la radio, cine y ahora en plataformas digitales, que la lleva a instituir en 1994 con fines filantrópicos la Asociación Rafael Banquells, A.C., que lleva el nombre de su primer esposo, a través de la cual desde hace 21 años otorga una mensualidad a los pioneros de dichas ramas del entretenimiento inclusive de doblaje y espectáculos en vivo para ayudarlos en su supervivencia después de ser adultos mayores o jubilados.

Doña Silvia Pinal hizo sus últimos trabajos de actuación en las telenovelas producidas por Juan Osorio: Mi marido tiene familia, 2017, Mi marido tiene más familia, 2018 y El corazón nunca se equivoca, 2019; en las tres tramas como doña Imelda Sierra de Córcega.

También fue anfitriona de los 21 episodios de su bioserie Silvia Pinal… Frente a ti, que produjo Carla Estrada en el año de 2019 para el canal Las Estrellas.

En su autobiografía Esta soy yo, la artista sonorense narra sus inicios en la televisión mexicana, incluidos la forma en que la población se fue relacionando con el nuevo aparato, como aquellos que compraron la televisión en pagos semanales y a quienes querían sintonizarla, fueran amigos, familiares o vecinos, les cobraban con un boleto, para poder disfrutar de los primeros trabajos audiovisuales en los años 50.

“El 1º de septiembre de 1950 por la señal de XH-TV del canal 4 se da el primer programa con el Informe del Presidente Miguel Alemán Valdés. Aunque Cuba se nos adelantó ya contaba con una programación de televisión gubernamental.

“Para la televisión mexicana, se echó mano de actrices, actores de teatro, doblaje y cine. Gracias, al experimentado actor de cine Domingo Soler interviene en un programa de ayuda social, transmitido en vivo por el canal 4, situado en el piso 22 de la Lotería Nacional antigua.

Silvia Pinal en la obra "Adorables Enemigas", acompañada por la actriz Gloria Izaguirre./ Foto: Javier Palacios/ Cuartoscuro.com

“La programación consistía en noticieros, bailes folklóricos y la transmisión en vivo de las Luchas Libres, que eran las reinas como deporte dentro de la programación. Pero es en 1952, cuando Manolo Fábregas lleva su teatro a la pantalla chica y tengo la fortuna de protagonizar por primera vez un teleteatro dirigido por Rafael Banquells y con actuaciones también de Rita Macedo y María Elena Marqués”, escribió la actriz en el libro.

Recuerda también a través del documento biográfico que fue dirigida en televisión por Luis de Llano Palmer en Teatro Bon Soir en más de 50 adaptaciones. Su primer programa de canciones y baile fue Fiesta Musical Ford.

“Recuerdo que en este programa hice el primer streptease, pues mientras bailaba dirigida por Pepe Morris, vi que todos me miraban y no me di cuenta que el tirante de mi vestido se rompió e hice el primer desnudo en televisión en México. Emilio (dueño-permisionario del canal) pedía que cortaran la transmisión. Al día siguiente, el escándalo en todos los periódicos nacionales que hicieron referencia sobre el incidente de mi vestido”, escribió la actriz en sus memorias.

En la década de los 60 siguió con shows cómico-musicales, como Los especiales de Silvia Pinal, donde conoció a su tercer marido Enrique Guzmán. / Foto: Fototeca, Hemeroteca y Biblioteca "Mario Vázquez Raña"

En la década de los 60 siguió con shows cómico-musicales, como Los especiales de Silvia Pinal, donde conoció a su tercer marido Enrique Guzmán, ambos produjeron y estelarizaron después el programa Silvia y Enrique (inspirado en The Sonny & Cher Comedy Hour), el cual permaneció cuatro años al aire de 1968 a 1972.

Sin embargo, sus constantes problemas maritales con Enrique Guzmán, de quien se divorcia en 1976 y ya habían procreado a Alejandra y Luis Enrique; la llevaron a que ella cambiara de nombre sus nuevas emisiones de televisión y nace el nuevo programa ¡Ahora Silvia!, bajo la producción del dramaturgo Miguel Sabido.

Productora de telenovelas y más programas

A Silvia Pinal, le sigue sonriendo la diosa fortuna en los 80, se le da la oportunidad de producir telenovelas como Mañana es Primavera (1982), donde actúa su hija Viridiana previo al accidente automovilístico en el que murió, Cuando los hijos se van (1983), Eclipse (1984), Tiempo de amar (1987), uno que otros teleteatros como Vengan corriendo que les tengo un muerto y La Santa en el año 1993 y el programa unitario que la catapulta en televisión es Mujer… Casos de la vida real de 1985 al 2007.

“La televisión cambio mi vida en muchos sentidos. Se unió a mí en lo personal y artísticamente. Cuando se me ofreció ser productora, pude ayudar a muchísima gente. En la actuación le di oportunidad a muchos jóvenes que iniciaban en este medio y al público, por medio de Mujer… Casos de la vida real, la televisión me dio los medios para ayudar a gente con necesidades que uno ni se imagina como la búsqueda de perdidos en el Terremoto del 85 y con el paso de los años tópicos de salud pública y temas legales que atañen a la sociedad”, describe en el ejemplar Esta soy yo.